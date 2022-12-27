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    新竹檢方起訴5件5人現金買票案 3人被提當選無效之訴

    新竹地檢署今天宣布再起訴5件、5人涉嫌現金買票，其中3人一併被訴請當選無效。圖為示意圖。（記者黃美珠攝）

    新竹地檢署今天宣布再起訴5件、5人涉嫌現金買票，其中3人一併被訴請當選無效。圖為示意圖。（記者黃美珠攝）

    2022/12/27 12:25

    〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣湖口鄉民代表羅瑞珠、關西鎮新力里長張瑞洲、峨眉鄉中盛村長姜信鈞被控這次參選涉嫌現金買票，新竹地檢署今天表示，承辦檢察官已經把3人起訴，向新竹地院提請當選無效之訴。另外寶山鄉油田村長候選人余恭鑑、鄉民劉運發也被控涉嫌替自己或是替他人現金賄選，近日同樣被起訴。

    新竹地檢署強調查賄工作「無底線」、「無上限」也「無時限」，不管當選、就職與否，只要涉入賄選就會被檢方起訴，當選者且會一併被訴請當選無效，前述5件5人涉嫌現金買票的鄉代、村里長，或是鄉親都會被依法查辦到底。

    檢方表示，這波起訴5件、5人中，有4人是候選者，3人有當選，分別是關西鎮新力里長張瑞洲，涉嫌給受賄者2000元，以作為虛偽遷徙戶籍、出任幽靈人口的對價。另外湖口鄉代羅瑞珠、峨眉鄉中盛村長姜信鈞，分別用1戶1000元、或是每票3000元的方式現金買票，所以檢方對這3人都提起當選無效之訴。

    另外寶山鄉油田村長候選人余恭鑑也被控，涉嫌以1票2000元替自己買票，雖然沒有當選，仍跟被控幫別人用2000元買票的寶山鄉民劉運發，雙雙都被依違反公職人員選罷法等起訴。

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