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    誆稱「妳背後有嬰靈」要雙修 假乩童性侵酒店女判刑3年半

    吳姓男子竟對酒店小姐美美（化名）誆稱：「妳背後有嬰靈，我是乩童可以幫忙處理」、「要超渡嬰靈，需要去旅館透過雙修作法」、「需要跟我性交，嬰靈才會原諒妳」，把她拐往旅館後，假借作法名義性侵得逞。（情境照）

    吳姓男子竟對酒店小姐美美（化名）誆稱：「妳背後有嬰靈，我是乩童可以幫忙處理」、「要超渡嬰靈，需要去旅館透過雙修作法」、「需要跟我性交，嬰靈才會原諒妳」，把她拐往旅館後，假借作法名義性侵得逞。（情境照）

    2022/12/26 14:57

    〔記者王定傳／新北報導〕吳姓男子上酒店消費結識酒店小姐美美（化名），他竟對美美誆稱「妳背後有嬰靈，我是乩童可以幫忙處理」、「要超渡嬰靈，需要去旅館透過雙修作法」、「需要跟我性交，嬰靈才會原諒妳」，把美美拐往旅館後，假借作法名義性侵得逞，新北地院審理後依強制性交罪，判刑3年6月，可上訴。

    檢警調查，去年1月，吳男在台北市中山區某酒店消費進而結識美美，他見美美對鬼神之事存有敬畏之心，一開口就質問說「妳是不是有墮胎過？」，並誆稱「妳背後有嬰靈，我是乩童可以幫忙處理」等。

    檢方調查，去年1月30日，吳男在台北市某KTV內對美美說：「要超渡嬰靈，需要去旅館透過雙修作法」，把美美拐往新北市三重區某旅館後，假借作法名義說：「需要跟我發生性行為，嬰靈才會原諒你」，性侵美美得逞。

    美美事後經男友追問，才說出此事，吳男否認以乩童、處理嬰靈名義性侵，辯稱是兩人有進行性交易。

    合議庭認為，被害者前後證述大致相符，所述並無明顯矛盾或不合常理之處，2人亦無仇隙，並無誣陷動機，加上雙方LINE對話記錄中，吳男於案發後仍傳訊給美美：「因為我每天都在念佛」、「她們要功德」、「我們會見面應該也是緣份」、「可憐的孩子」、「開住宿妳願意嗎」、「那如果我們那個你會開心嗎？」、「我是說開心的做」，顯示他準備以相同話術再拐美美發生性行為。

    另外，吳男事後與被害者簽立和解書承諾賠償20萬元，加上吳男在另案中坦承在酒店時，已與美美表示可以協助處理嬰靈之事，且約她出場後，在KTV包廂內向美美表示要至旅館。

    合議庭綜合相關證據後認為，吳男利用被害人曾有墮胎過往，見她對鬼神之說極度敬畏，以此弱點佯稱與其發生性關係才可以渡化嬰靈，性侵得逞，手段實屬卑劣，事後仍飾詞狡辯，未見悔改，判刑3年6月，可上訴。

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