屏東發生軍卡自撞車禍 9人輕重傷送醫

軍卡自撞車禍事發在國道高架橋下。（記者羅欣貞翻攝）

2022/12/26 09:52

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣九如鄉黃金人工溼地附近道路，今天（26日）上午8點40分許，發生軍用卡車自撞車禍，造成9名官兵受傷送醫，事故原因還待調查。

屏東消防局表示，今（26）日接獲於屏東縣九如鄉黃金人工濕地旁慈后宮車禍案件，報案人表示現場為軍用卡車車禍，多人受傷，立即派遣九如分隊、鹽埔分隊、屏東分隊、里港分隊，共計5車10人前往，並通知衛生局啟動大量傷病患機制，總計載送9名傷者（8男1女、皆為20多歲），皆意識清醒、肢體疼痛，經初步處置後，分別由上述分隊救護車送往各醫院醫治（屏東醫院3名、寶建醫院2名、屏基醫院2名、屏東榮總2名）。

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里港警分局也指出，於今天（26日）上午8時45分許接獲通報，屏東縣鹽埔鄉高速公路下方道路有交通事故，立即派員前往處理。

經了解，曾姓男駕駛（30歲）駕駛軍用卡車，車上載運15名士兵行駛於高速公路下方道路，九如往鹽埔方向，不明原因擦撞路邊自行車分隔路墩，車上計9名士兵受傷分別送醫治療，傷者意識均清楚，此案無波及其他人車。曾姓駕駛沒有酒駕，詳細肇事原因由警方釐清中。

軍卡自撞。（記者羅欣貞翻攝）

軍卡自撞車禍事發在國道高架橋下。（記者羅欣貞翻攝）

軍卡自撞車禍事發在國道高架橋下。（記者羅欣貞翻攝）

軍卡自撞車禍事發在國道高架橋下。（記者羅欣貞翻攝）

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