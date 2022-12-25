不敵6度低溫推車又腿傷 暖警幫保全「加油」再上

新北市43歲徐姓保全今天凌晨頂著6度低溫外出工作，機車卻因疏於注意油錶見底而熄火，他推著車前行又因腿傷復發體力不支倒地，龜山分局大埔所巡邏員警見狀，幫他叫了救護車，但因他不好臨時請假拒絕，警方因此幫他加油讓他順利上工。（記者陳恩惠翻攝）

2022/12/25 23:34

〔記者陳恩惠／桃園報導〕在桃市龜山區某公司任職保全的新北市43歲徐姓男子，今天凌晨頂著急凍低溫騎車上班，半途中機車突熄火無法發動，徐男為了能準時上工，寒夜中推著機車前進，但因腿部舊疾復發，加上體力不支倒坐地上，路過民眾誤認酒駕報案，桃市警龜山分局大埔派出所據報派員到場，經詢問後才知誤會一場，員警檢查發現車不是故障而是沒油，購油後，幫他加了快去上班，讓徐男相當感動，員警在耶誕夜裡現身救援，就像耶誕老公公一樣。

龜山分局表示，大埔派出所今（25日）凌晨2點據報，振興路上有機車騎士疑似酒駕連人帶車倒在路旁，執行巡邏勤務的警員許景清、徐偉傑趕往處理，到場發現男騎士坐在地上無法起身，右腳因舊疾復發腫脹，上前詢問徐男表示擔任晚班保全，一路由新北市鶯歌區騎機車要至桃園市龜山區文化路某公司上班，途經當地時機車突然熄火，因為天氣寒冷僅6度低溫，急於上班不顧腿部舊疾（明顯腫脹），邊推車邊找機車行求助，最後仍因體力不支倒地不起。

請繼續往下閱讀...

警方見狀，立刻通知救護車到場，經救護員初步檢傷評估需送醫治療，但徐男執意要先上班，改天再去看醫生，員警於是檢查他的機車狀況，發現應該是油表見底才會熄火，立刻到3公里外的加油站幫他購置汽油，加入機車終於可以順利發動，員警也不忘叮嚀他，外出時要注意汽油存量，避免類似情形發生。

徐男再三感謝表示，他剛到公司才任職半年，機車故障加上腿部舊疾受傷未痊癒，在寒冬中讓腿部更加疼痛，因此推車走不到300公尺距離，就因體力不支倒地不起，剛到新公司深夜臨時請假，恐會造成公司大麻煩，因此執意要等下班後再自行就醫，對於警方如耶誕老公公般地熱心協助，讓他可以順利上班表達由衷感謝之意。

大埔派出所長劉翁宇表示，正值寒流來襲，深夜外出要注意身體保暖，使用交通工具要注意車況及油料，如遇到身體不適或其他危險狀況，可立即撥打110報案專線，由警方即時協助處理。

新北市43歲徐姓保全今天凌晨頂著6度低溫外出工作，機車卻因疏於注意油錶見底而熄火，他推著車前行又因腿傷復發體力不支倒地，龜山分局大埔所巡邏員警見狀，幫他加了油讓他順利上工。（記者陳恩惠翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法