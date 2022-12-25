社區主委回按讚貼圖算同意 保全、管理公司討扣款勝訴

法官認為，主委回按讚貼圖應是同意該作法，判該公司勝訴。 （記者吳昇儒攝）

2022/12/25 15:43

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆某大型社區跟某保全與公寓大廈管理維護公司簽訂契約書，雙方協議今年3月起安排保全人員早晚各5人、秘書6人，在社區內服務。但受武漢肺炎影響，公司人員透過LINE表示將減少人員配置，獲主委等人按讚回覆。事後，卻遭管委會以缺班為由對其開罰扣款，憤而提告。法官認為，主委回按讚貼圖應是同意該作法，判該公司勝訴。

判決書指出，社區管委會與該保全及公寓大廈管理維護公司簽訂契約書（下稱保全及管理公司），自今年3月起至5月底止，以140萬元代價，由該公司負責派遣保全人員及秘書共16人到社區內服務；今年4月底，保全及管理公司人員透過管委會LINE群組向主委、安全、監察委員等8人表示，因受到疫情影響，請示主委及各位委員是否可以降低人員配置，將減少2名秘書，並製作班表張貼在群組中，獲得主委回覆按讚貼圖及安全委員回覆鞠躬貼圖，便依照班表派遣人力。

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事後，該管委會支付5月份款項時，社區管委會卻認定保全及管理公司人力缺班，分別扣罰13萬2千元、6萬6千元，引發保全及管理公司不滿，提告索討服務費。

保全及管理公司向法官表示，事前已於LINE群組內向委員們報備，委員們均無反對意見，若依約定缺班一哨一天扣3千元、綜合管理約約定缺班一人一天扣3千元，顯然過高，請求法官予以酌減，並要求該社區管委會需支付扣罰的18萬8千元的費用。

管委會楊姓主委則向法官指出，保全及管理公司確實未依照雙方依照契約書內容，派遣人力，依契約書內容分別扣罰13萬2千元、6萬6千元，於法並無不合；而社區內管委會共有25席委員，但LINE群組內僅8人，且均無委員同意保全及管理公司可以缺班，保全部分缺班累計44員，實際以24員計，扣款7萬2千元；秘書缺班53員，以48員計，應扣款14萬4千元，應更正向該公司扣款21萬6千元才對。

法官審理後認為，主委及安全委員得知該訊息時，分別回傳「饅頭人比個讚」、「熊大躹躬」貼圖並未反對，應認定同意保全及管理公司縮減人力，因此難認定管委會得以扣款處罰，故判處該社區管委會，應將罰金返回給保全及管理公司。

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