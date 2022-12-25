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    首頁　>　社會

    與友人女友親熱遭撞見 男嚇得未「侵入」就落跑

    林姓男子被控在台南永康安康里公園內性侵朋友的女友，但一審法官以女方與男友各自供述前後多有不一致之處，認定無證據證明犯行，判林男無罪。（取自台南永康區公所網站）

    林姓男子被控在台南永康安康里公園內性侵朋友的女友，但一審法官以女方與男友各自供述前後多有不一致之處，認定無證據證明犯行，判林男無罪。（取自台南永康區公所網站）

    2022/12/25 23:21

    〔記者王俊忠／台南報導〕林姓男子於2022年6月17日到台南找友人A男，當天上午到晚間，林與A男及A男女友B女等人一起喝酒，大家在某超商喝到隔天凌晨1點許，林男偕B女走到永康安康里公園親熱，A男到公園找人時赫見林男與B女在親熱，林男嚇得沒「進入」女方身體就逃離；A男還罵女友下賤，兩人大吵一架。事後A男與女友告林男性侵，但因這對男女朋友的前後供詞不一、有違常情，一審法官判林男無罪。

    檢方起訴指，林男與A男及A男女友B女是普通朋友關係，林男於2022年6月17日從屏東搭火車到台南拜訪A男，當天，林男及其1名身分不詳的女性友人與A男、B女等人從上午到晚間8點許，在永康區安康里鄰公園喝酒聊天，之後再一起到一家統一超商續攤、喝酒。

    直到6月18日凌晨1點許，林男竟萌生歹念、趁與B女到安康里公園尋找那位身分不詳的女性友人時，在公園遊樂設施平台上，強脫B女衣褲，還揉捏及用嘴吸吮女方胸部，在欲對女方性交時，恰巧被從超商走出來尋找B女的A男目擊林男跪著對其躺在平台的女友「上下其手」，A男對林男大聲喝斥說：「我已跟她在一起了，這樣你也用的下去嗎？」林男還未進入女方身體、即嚇得逃離；A男也罵女友下賤，兩人大吵一架，之後控告林男涉性侵B女。

    林男否認性侵女方、強調會跟女方親熱，是有得到女方同意。

    B女雖然從警詢到檢方訊問、法院開庭時都證稱不願跟林男發生性關係，但她前後供述案情細節多有不一致之處；法官勘驗監視影像，發現B女與林男一起到安康里公園路上，女方與林男牽手、緊靠著林，未見女方有明顯掙脫動作，足見B女證詞有疑義之處。

    A男證詞也有一些疑點、並說第一時間無法確定女友是被強迫的，其與女友供述案發過程也各自有違常情，難以證明林男有性侵犯行，台南地院法官因此判林男無罪；此案還可上訴。

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