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    檢查網路定毒品市價追繳犯罪所得 二審支持毒蟲拿回多扣金額

    檢方以網路文章定毒品市價追繳犯罪所得，二審支持毒蟲退還多扣金額，圖片與新聞事件無關。（資料照）

    檢方以網路文章定毒品市價追繳犯罪所得，二審支持毒蟲退還多扣金額，圖片與新聞事件無關。（資料照）

    2022/12/25 18:20

    〔記者黃良傑／高雄報導〕徐姓男子被控夥同2名友人洗劫藥頭170公克K他命，分得20公克毒品，3人被依強盜罪判刑1年至5年2月確定，並追繳犯罪所得，徐男入監後，橋頭地檢署依每公克2千元對徐追討4萬元，指示高雄二監每月留3千元後，其他保管金、勞作金全匯橋檢繳扣，徐不服扣太多而聲明異議，指藥頭才賣每克700元，高雄高分院發現網路文章誤導檢方以為每公克K他命2000元，裁定撤銷指揮處分。

    判決書指出，被告徐男、鄭男、羅男缺錢買毒，3人於2016年佯裝買毒，把楊姓藥頭約出來，以每公克700元購買400公克K他命，再聯手黑吃黑，強搶楊男所剩的170公克K他命，徐涉嫌開車接應，事後分得20公克，雙方發生撞車事故，不知情路人見車禍報警處理。

    警方發現竟是毒品交易「黑吃黑」，循線逮到徐男等3人，最後依強盜罪判刑1年至5年2月確定，沒入K他命，不能沒收或不宜執行時，追徵其價額，但徐男不滿當時買毒每公克才700元，橋檢卻以每公克2千元的高價，幾乎扣光他的勞作金、保管金，提出聲明異議，主張檢方追繳的市價毫無依據，要求重裁，還回多追徵的2萬6千元。

    高雄高分院法官去函橋檢詢問K他命市價2千元的依據來源，檢方函覆源自新聞報導及網路文章，徐男等人曾於筆錄中坦承以每公克700元價格向藥頭購毒，顯然檢方認定市價與嫌犯供詞有落差，二審撤銷檢方指揮處分，交由檢方另做適法的處置。

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