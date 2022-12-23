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    彰化埔心「包公廟」大火 信徒趕回助重建

    彰化埔心「包公廟」明陽堂神像燒毀。（記者顏宏駿攝）

    彰化埔心「包公廟」明陽堂神像燒毀。（記者顏宏駿攝）

    2022/12/23 23:35

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣埔心鄉香火鼎盛的「包公廟」明陽堂昨晚遭遇祝融之災，20座神尊全燒毀，信徒得知消息從各地趕來，協助重建，而重建第一件事就是「認養神尊」，一天下來已募集上百萬元。廟方說，20座神尊會儘速到位。

    為釐清失火原因，廟方今天調出監視器畫面，爐主張秋蘭說，昨晚8點9分住持關上廟門，裡面有1支紅蠟燭沒有吹熄，原本應該燒盡就會自動熄滅，豈料紅火突然爆開，廟殿燒了起來。尚在辦公室的住持聽到劈劈啪啪聲響，打開廟門，整個大殿已起火，不到20分鐘神像和神桌都燒毀。

    張秋蘭說，信徒得知消息，今天都趕回來，大家急忙認忙認捐、認養，20尊神像都將依原有尺寸雕刻。

    她說，「埔心包公廟」名為明陽堂，在地方非常知名，肇建於50年前，當時埔心鄉瓦北村接連有30歲壯丁不明原因去世，村裡留下多名寡婦，人心惶惶，有長輩指示應請一尊「包公」來坐鎮，村民依指示新刻一尊「包府千歲」坐鎮於張家祠堂，從此村裡未再出現男丁「無故去世」事件。

    張秋蘭指出，埔心包公廟之所以香火鼎盛，是因每週六「包府千歲」會降駕解決信徒的疑難雜症，十分靈驗，名聲漸漸傳開，信徒越來越多，這次突遭大火，信徒都主動回來幫忙重建。

    埔心明陽堂遭遇祝融之災。（記者顏宏駿攝）

    埔心明陽堂遭遇祝融之災。（記者顏宏駿攝）

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