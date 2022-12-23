新莊街友凍死街頭 區公所遺憾：昨天訪視當事人不願接受安置

外展中心22日才訪視該名黃姓街友，但當事人不願接受安置就醫。（民眾提供）

2022/12/23 17:55

〔記者翁聿煌／新北報導〕寒流來襲造成新北市連日低溫，新莊區上午發現一名街友凍死街頭，經新莊區公所了解，22日警方與社會局外展中心社工接獲昌平里長通報後，就派員訪視關懷黃姓街友，他當時表示身體微恙，原要通報救護車送醫，但遭拒絕，經社工、警員輪番勸說後，他仍堅持不願就醫，因其無自傷、傷人情事，無法強制送醫，不料今天上午發生憾事。

區公所表示，在員警和社工離開前，仍提醒他如有不適需盡快就醫，若有需要協助，可與警方聯繫或撥打1999市民服務專線，所幸另一位女性街友昨天同意接受安置，員警與社會局及外展中心馬上協助安排重建中心床位，並雇用計程車專程將街友送達重建中心。

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新莊區中華路三段一處菜園今天清晨出現一具凍僵屍體，民眾嚇壞急報警，經查，這位街友前1天才倒臥路旁，里長曾通報公部門，卻無人伸援手，新莊區公所特別澄清表示，有根據里長通報前往關心，黃姓街友未接受安置才發生意外。

社工指出，黃姓街友47歲，平日在新莊副都心重劃區附近出沒，中港大排、社區大樓排氣孔都是他留宿的地方，幾天前，黃姓男子曾倒臥在中港大排角落及社區排氣孔，因為他身邊都未有保暖衣物和棉被，路過民眾擔心他受凍，因此有向當地里長及公所通報，昌平里辦公室也多次向公部門反映。

今年冬天已數度遇到寒流來襲，轄區員警於14日至轄內街友常聚地進行夜訪關懷，並提供防寒物資，包含毛帽、長褲、暖暖包等以及即時食物，市府於16日由副市長劉和然帶領，會同社會局、消防局、警察局、外展中心及本所夜訪街友，並提供外套、暖暖包及睡袋（由樂心關懷協會捐贈）等防寒物資，也提醒他們注意保暖，讓街友平安過寒冬。

新北市副市長劉和然（左二）16日赴新莊區訪視街友。（社會局提供）

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