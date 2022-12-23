為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    新莊街友凍死街頭 區公所遺憾：昨天訪視當事人不願接受安置

    外展中心22日才訪視該名黃姓街友，但當事人不願接受安置就醫。（民眾提供）

    外展中心22日才訪視該名黃姓街友，但當事人不願接受安置就醫。（民眾提供）

    2022/12/23 17:55

    〔記者翁聿煌／新北報導〕寒流來襲造成新北市連日低溫，新莊區上午發現一名街友凍死街頭，經新莊區公所了解，22日警方與社會局外展中心社工接獲昌平里長通報後，就派員訪視關懷黃姓街友，他當時表示身體微恙，原要通報救護車送醫，但遭拒絕，經社工、警員輪番勸說後，他仍堅持不願就醫，因其無自傷、傷人情事，無法強制送醫，不料今天上午發生憾事。

    區公所表示，在員警和社工離開前，仍提醒他如有不適需盡快就醫，若有需要協助，可與警方聯繫或撥打1999市民服務專線，所幸另一位女性街友昨天同意接受安置，員警與社會局及外展中心馬上協助安排重建中心床位，並雇用計程車專程將街友送達重建中心。

    新莊區中華路三段一處菜園今天清晨出現一具凍僵屍體，民眾嚇壞急報警，經查，這位街友前1天才倒臥路旁，里長曾通報公部門，卻無人伸援手，新莊區公所特別澄清表示，有根據里長通報前往關心，黃姓街友未接受安置才發生意外。

    社工指出，黃姓街友47歲，平日在新莊副都心重劃區附近出沒，中港大排、社區大樓排氣孔都是他留宿的地方，幾天前，黃姓男子曾倒臥在中港大排角落及社區排氣孔，因為他身邊都未有保暖衣物和棉被，路過民眾擔心他受凍，因此有向當地里長及公所通報，昌平里辦公室也多次向公部門反映。

    今年冬天已數度遇到寒流來襲，轄區員警於14日至轄內街友常聚地進行夜訪關懷，並提供防寒物資，包含毛帽、長褲、暖暖包等以及即時食物，市府於16日由副市長劉和然帶領，會同社會局、消防局、警察局、外展中心及本所夜訪街友，並提供外套、暖暖包及睡袋（由樂心關懷協會捐贈）等防寒物資，也提醒他們注意保暖，讓街友平安過寒冬。

    新北市副市長劉和然（左二）16日赴新莊區訪視街友。（社會局提供）

    新北市副市長劉和然（左二）16日赴新莊區訪視街友。（社會局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    低溫特報！苗栗以北「非常寒冷」 3縣市探6度以下
    2022/12/22 23:32

    低溫特報！苗栗以北「非常寒冷」 3縣市探6度以下
    冬至冷颼颼 耶誕節下探7度
    2022/12/22 05:30

    冬至冷颼颼 耶誕節下探7度

    生產者的講究 美食福島・安心福島
    寒流襲台 桃園22小時內4死
    2022/12/19 00:01

    寒流襲台 桃園22小時內4死
    寒流來襲 2天全台135件內科OHCA救護案
    2022/12/18 23:16

    寒流來襲 2天全台135件內科OHCA救護案

    國泰常常舉辦寒冬送暖活動 關懷偏鄉學童
    寒潮爆發 這4招可避免電暖器起火
    2022/12/18 11:46

    寒潮爆發 這4招可避免電暖器起火
    氣溫驟降！今晨高雄3人送醫急救 都是中高齡男性
    2022/12/18 10:53

    氣溫驟降！今晨高雄3人送醫急救 都是中高齡男性
    社會今日熱門

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播