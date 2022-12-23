只為2247元？健保法施行細則規定復保 憲法法庭判違憲

憲法法庭書記廳廳長許辰舟（左）與發言人張永宏（右）說明111年憲判字第19號判決。（記者吳政峰攝）

2022/12/23 17:52

首次上稿 15:44

更新時間 17:52

〔記者吳政峰／台北報導〕李姓女子長期旅居國外，因而辦理停止繳納健保費，但她短暫返國探親，沒想到健保自動復保，事後被追繳2247元健保費。李女質疑，全民健康保險法施行細則37條、39條違憲，聲請釋憲，憲法法庭23日做成111年憲判字第19號判決，宣告違憲，這部分條文即起2年後失效。

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判決指出，全民健保停保及復保制度影響被保險人的權利義務，涉及重大公共利益，因此，其所規定重要事項的具體內容，應有法律或法律明確授權的命令作為依據，才會符合法律保留原則的要求。

健保施行細則對於停保與復保的規定，並無法律明確授權，逕自規範停、復保等重大權利義務關係事項，已違反法律保留原則，最遲於23日起屆滿2年內，失其效力。而因判決命要求相關規定於2年後失效，故在這2年內，56萬在國外就學、工作的台灣人，仍應依照現行規定辦理。

但憲法法庭強調，施行細則只違反法律明確性，未違反比例、平等、財產、管理自身健康風險的自主決定權，未來是否要維持停、復保制度，屬於立法者基於社會風險分擔所做成的政策考量，享有一定的形成空間，但修法的規範形式與具體內容，仍應符合法律保留原則。

全民健康保險法規定每位國民有納保的義務，但施行細則給了雙重國籍、海外工作或就學等長期旅外者一個方便門，即出國可辦理停保，免繳健保費，但返國仍須自動復保，3個月後才能再度辦理停保。

李女長期住在國外，辦理停保健保，惟仍保留我國國籍。健保署發現李女每年都會短暫返國省親，符合復保要件，發函請她補繳3個月的健保費共2247元。李女不滿，主張返國是為了省親，而非利用健保，卻被追繳健保費，施行細則37條、38條規定有違憲之虞，聲請釋憲。

李女雖然釋憲成功，但大法官並未認為停、復保制度違憲，故她持本判決向法院聲請再審，也不一定可以免補繳2249元的健保費。

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