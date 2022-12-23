賽前3小時押中世足冠軍賽大獎 衰男一個轉身彩券不見了

何姓男子偷世足彩券被逮。（記者黃佳琳翻攝）

2022/12/23 11:51

〔記者黃佳琳／高雄報導〕21歲陳姓男子在世足冠軍賽前3小時到彩券行花了24500元買了5張彩券，結果剛下注完一個轉身，彩券就被偷走，陳男報案後，警方花了3天時間清查終於逮捕涉案的謝姓竊賊，但陳男的中獎彩券已不知去向，只搜到謝姓竊賊自己押中的彩券，陳男小賺一筆的美夢破碎，堅持要告到底。

警方指出，陳男在阿根廷與法國冠軍賽前3小時，到六合二路某彩券行下注，他花了24500元買了7種玩法，其中下注最多的雙方進球和局玩法買了2萬2千元，賠率1.8倍，比賽結果出爐，陳男原本可以領回39600元，扣掉投注成本，還能小賺1萬多元。

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但陳男下注完後沒把彩券收好，被陌生男子隨手偷走，陳男報案後，警方花了3天時間調閱監視器並四處查訪，在中華三路某彩券行找到正在兌換世足冠軍賽中獎彩券的67歲謝姓男子。

警方發現，謝男手中拿的彩券下注金額為2千元，中獎金額為3600元，跟陳男遺失的彩券不符，謝男一開始也否認偷彩券，直到警方拿出監視器畫面，謝男見無從抵賴才坦承偷彩莉，但辯稱拿去兌換的中獎彩券是自己花錢買的，陳男的彩券不知道被他丟到哪去，但警方不採信他的說詞，加上被害人堅持提告，訊後將謝男依竊盜罪送辦。

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