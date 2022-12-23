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    首頁　>　社會

    囂張！抽菸被勸阻 前科累累惡徒痛毆加油站員工

    前科累累的洪姓男子，對加油站莊姓員工揮拳，紅衣的另一員工趕緊出手阻止。（翻攝自社會事新聞影音）

    前科累累的洪姓男子，對加油站莊姓員工揮拳，紅衣的另一員工趕緊出手阻止。（翻攝自社會事新聞影音）

    2022/12/23 10:03

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市33歲前科累累的洪姓男子，今天（23日）凌晨駕駛BMW豪車，到中市西屯區河南路上加油站，他卻在加油站抽菸，莊姓加油站員工勸他「很危險，不要抽菸」，洪男卻爆怒恐嚇「你再繼續白目，我要修理你」，之後揮拳痛毆莊男，另一女員工趕緊勸阻，洪男才大搖大擺驅車離去，警方在3個多小時之後抓到他，他卻辯稱自己沒抽菸，只是把香菸拿在手上，全案依恐嚇、傷害函送法辦。

    住在中市西屯區的洪姓男子前科甚多，他自稱從事服務業，前科包括詐欺、毀損、毒品案、傷害罪等，今天凌晨0時許，他驅車於上述加油站，等候加油之際，他站在加油站辦公室抽菸，莊姓員工（36歲）勸阻說，「這裡抽菸很危險，不要抽菸」，沒想到洪男卻爆怒，他宣稱自己沒抽菸，只是把香菸拿在手上，「你如果擔心煙霧，可以拿一把電風扇來吹（吹散煙霧）」，「你再繼續白目，我要修理你」。

    莊姓員工仍盡職勸阻，洪男立刻暴怒，先是揪住莊姓員工的頸部，之後揮拳毆打莊，另一女員工趕緊勸阻，洪男才停止，囂張的大搖大擺離去，莊姓員工臉部及手部擦挫傷，他提出告訴，並堅持洪男當時確實抽菸，不是把香菸拿在手上，中市警局六分局於3小時內將洪男追緝到案。

    洪男的說法與莊姓員工不同，他宣稱自己沒抽菸，莊姓員工卻來煩他，他才動怒揮拳，警方將他依恐嚇與傷害罪函送台中地檢署法辦，六分局分局長蔡元戎強調，警方絕對不允許惡行挑戰公權力。

    ☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

    前科累累的洪姓男子（圖右），毆打加油站莊姓員工（圖左）之後，大搖大擺離去。（翻攝自社會事新聞影音））

    前科累累的洪姓男子（圖右），毆打加油站莊姓員工（圖左）之後，大搖大擺離去。（翻攝自社會事新聞影音））

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