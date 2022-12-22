12/22 今彩539頭獎開出1注！800萬獎落新竹

今晚（22日）開獎的第111000305期今彩539頭獎開出1注；第111000102期威力彩、第111000305期雙贏彩，頭獎均摃龜。（擷取自「台灣彩券官網」、資料照；本報合成）

2022/12/22 22:27

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（22日）開獎的第111000305期今彩539頭獎開出1注，由新竹縣竹北市竹北里三民路35號1樓「展瑞商行」開出；第111000102期威力彩、第111000305期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第111000102期威力彩中獎號碼為「第一區：13、19、23、33、36、37，第二區：04」，頭獎摃龜；貳獎共1注中獎，每注可得681萬4684元；參獎共6注中獎，每注可得15萬元；肆獎共32注中獎，每注可得2萬元；伍獎共174注中獎，每注可得4000元；陸獎共1413注中獎，每注可得800元；柒獎共2527注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬4298注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬8782注中獎，每注可得100元；普獎共3萬3584注中獎，每注可得100元。

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第111000102期38樂合彩中獎號碼為「13、19、23、33、36、37」，五合摃龜；四合共6注中獎，每注可得6萬7500元；三合共80注中獎，每注可得5750元；二合共1302注中獎，每注可得750元。

第111000305期雙贏彩中獎號碼為「01、07、08、14、15、16、17、18、21、22、23、24」，頭獎摃龜；貳獎共4注中獎，每注可得10萬元；參獎共140注中獎，每注可得500元；肆獎共1833注中獎，每注可得100元。

第111000305期今彩539中獎號碼為「03、07、09、18、33」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共179注中獎，每注可得2萬元；參獎共6886注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬4665注中獎，每注可得50元。

第111000305期39樂合彩中獎號碼為「03、07、09、18、33」，四合共3注中獎，每注可得21萬2500元；三合共173注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8974注中獎，每注可得1125元。

第111000305期3星彩中獎號碼為「271」，正彩共28注中獎，每注可得1萬2500元。

第111000305期4星彩中獎號碼為「2380」，正彩共8注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」 。

威力彩、38樂合彩、雙贏彩開獎獎號。（擷取自「台灣彩券官網」）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（擷取自「台灣彩券官網」）

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