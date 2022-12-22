涉不法吸金上億 Steaker創辦人黃偉軒羈押禁見

區塊鏈專家、Steaker數位資產管理平台創辦人暨執行長黃偉軒。（擷取自STEAKER官網）

2022/12/22 18:47

〔記者張文川／台北報導〕台灣區塊鏈產業傳奇人物、Steaker數位資產管理平台創辦人暨執行長黃偉軒以幫助投資人或機構輕鬆投資加密貨幣及配置數位資產聞名，卻被控於官網成立多元的保本投資方案，不法吸金高達數億元；檢調署昨天（21日）兵分7路搜索、約談黃男與員工等5人，台北地檢署今天依涉違反銀行法、加重詐欺取財等罪嫌聲押黃；台北地院下午開庭後，認定他涉嫌重大，有逃亡、滅證、勾串之虞，裁定黃偉軒羈押禁見。

北院裁定指出，黃偉軒雖否認犯行，但依檢方提出的證據資料，足以認定他涉違反銀行法之「法人行為負責人非法收受存款業務」、刑法「加重詐欺取財罪」，嫌疑重大，為最輕本刑7年以上的重罪，且有事實足認黃偉軒有逃亡、湮滅證據、勾串共犯或證人之虞，有羈押必要，因此裁定羈押，並禁止接見、通信。

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此外，台北地檢署今天稍早已諭令Steaker技術長修敏傑、營運長潘沂莛各50萬元交保，行銷主管盧天心25萬交保，黃偉軒胞弟黃浩軒30萬元交保。

年僅31歲的黃偉軒在讀台灣大學資工系時即投入比特幣交易，就讀台大資工所時開發加密貨幣錢包，2019年創立虛擬貨幣資產管理平台「Steaker」，管理規模超過6000萬美元（約台幣20億元），堪稱台灣區塊鏈產業的傳奇人物。

但檢調獲報，該公司自2020年起推出的多元投資方案，以風險等級區分為保守型、穩健型、冒險型LV1、L2、L3等五種級別，由用戶選擇可承擔的最大虧損，由最低至最高投資級別，分別為本金的1％以下，至49％以上。

檢調追查發現，以保守型方案為例，採固定利率，最低投放金額100美元，約期各7天、1個月、3個月，分別提供預期年化報酬5.2％、5.4％、5.8％的高報酬；該平台另有諸多高風險的多元投資方案，吸引民眾加入投資虛幣。

由於相關投資方案涉及違法向民眾收取存款吸金，涉觸犯銀行法「法人行為負責人非法收受存款業務罪」、刑法加重詐欺取財罪，檢調昨天發動搜索約談，複訊後聲押黃偉軒獲准。

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