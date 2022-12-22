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    首頁　>　社會

    山老鼠鋸傷手就醫途中被抓 2男判7月併科罰金共102萬

    兩名男子缺釴相約去當山老鼠，鋸了8塊台灣扁柏，但林男鋸傷手，因此謝男先載他下山就醫而在途中被攔查到，後來帶警方回到現場查扣盜伐的木塊。此為示意照，與本新聞無關。（資料照）

    兩名男子缺釴相約去當山老鼠，鋸了8塊台灣扁柏，但林男鋸傷手，因此謝男先載他下山就醫而在途中被攔查到，後來帶警方回到現場查扣盜伐的木塊。此為示意照，與本新聞無關。（資料照）

    2022/12/22 18:36

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣林姓和謝姓男子兩人相約當山老鼠，各自開車到信義鄉屬台大的林班地，用鏈鋸盜伐了8大塊台灣扁柏，因林男在鋸木時割傷手，謝男先開車載謝男下山就醫，於信義鄉投56線15.8公里處，被台大實驗林管處稽查人員會同警方攔查，後來兩人帶警方回到場，扣得盜伐的木塊，南投地院法官將兩人以竊取森林主產物貴重木未遂罪名，各判刑7個月，且各併科罰金51萬元。

    林姓和謝姓男子是在去年11月22日上午，相約各自開車到信義鄉的內茅埔營林區的林班地，其中謝男帶著鏈鋸，兩人進入造林地後，看到台灣扁柏即鋸下8塊台灣扁柏木塊，最重的達39公斤，最小的則2.5公斤，木材共0.229立方公尺，保守估價近2萬5000元。

    兩人鋸木塊時，林姓男子遭樹枝割傷手部，血流了不少，謝男於是將這些木塊先放在原處，隨即以自己的廂形車載謝男要下山去醫院敷傷，中途即為台大實驗林管理處稽查人員會同警方，在南投縣信義鄉投56線15.8公里處攔查，由於謝男的手割傷，身上也有木屑，兩人無法再辯解，後來坦承去盜伐台灣扁柏，並帶警方回到現場扣得8塊台灣扁柏。

    南投地院法官審酌兩人沒有取走盜伐的台灣扁柏木塊，因此以竊取森林主產物貴重木未遂罪名，各判處有期徒刑7個月，且各併科罰金51萬元。

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