瑞芳陰陽海岸邊無名骸骨 警靠DNA比對落葉歸根

李男兒子（右）非常感謝新北警方讓父親的遺骸能落葉歸根。（記者吳昇儒翻攝）

2022/12/22 15:06

〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市瑞芳區陰陽海附近海灘去年9月發現一具無名屍，全身未著衣物，且遺體遭枯枝樹木壓於下方，雙手手指只剩骨頭無法採集指紋，警方僅能以外觀生物特徵認出死者為男性，身分無法查明。新北市警察局鑑識中心運用DNA鑑定，比對出該死者疑為去年8月在桃園失蹤的李姓男子，經與家屬多次比對後，確認李男身分，讓他落葉歸根。

新北市警察局鑑識中心指出，該具骸骨被發現時，手指僅剩骨頭，沒有辦法採集指紋，且身邊也無證件，難以辨識，所幸中心近年導入系統化技術協尋身分不明人口，與法務部法醫研究所跨機關合作，運用大數據分析北台灣可能失蹤人口，過濾遺體發現時間的前、後一個月內可能的上百筆失蹤人口，勾稽比對其身高、體型、年紀發現一名外出散步卻失聯的李姓桃園市民疑為骸骨主人。

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隨即通知李男女兒進行採樣，今年7月進行第一次比對後，確認兩人疑似具有親等血緣關係，便進一步找來李男兒子進行比對，最終比對出兩人之間的父子關係，確認遺骸的主人就是失蹤的李男。幫家屬找回父親，更更協助辦理認領遺體使「無名骸骨」能順利落葉歸根。

鑑識中心主任黃國政指出，「活要見人，死要見屍」，尋獲失蹤人是家屬最卑微的請求，落葉歸根更是往生者最後的心願，家中如有親人失蹤未歸，若經一段時間仍未尋獲者，可以向新北市警察局鑑識中心請求協助採樣DNA鑑驗比對。尋人過程中多一種協尋管道便多一次機會，期許身分不明人口均能早日找到一條回家的路。

李男的遺體被發現時，遭枯枝樹木壓在下方。（記者吳昇儒翻攝）

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