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    搶妹遭諷刺傷情敵換車逃東部 3屁孩沒錢投宿返北市落網

    18歲梁男昨清早在中和區住家樓下遭情敵廖男圍堵刺傷，3嫌疑畏罪逃亡花蓮、宜蘭等地，據悉因沒錢投宿返回北市，警方今凌晨循線逮獲3嫌。 （記者闕敬倫翻攝）

    18歲梁男昨清早在中和區住家樓下遭情敵廖男圍堵刺傷，3嫌疑畏罪逃亡花蓮、宜蘭等地，據悉因沒錢投宿返回北市，警方今凌晨循線逮獲3嫌。 （記者闕敬倫翻攝）

    2022/12/22 13:17

    〔記者闕敬倫／新北報導〕新北市18歲梁姓男子昨清早在中和區住家樓下，遭情敵廖男等3人圍堵，右臀慘遭刀子刺傷，3名犯嫌疑畏罪逃亡花蓮、宜蘭等地，據悉因沒錢投宿，又返回北市藏匿，警方今凌晨循線逮獲3嫌，他們供稱本案導火線實為感情糾紛，再加上遭梁男嘲諷而作案，警詢後依傷害罪嫌移送法辦。

    昨天上午7時許，梁男騎車返回中和中正路住家，碰到以21歲廖男為首等3人跑來堵他，雙方爆發激烈口角後，在巷弄上演你追我跑的圍毆秀。

    不料，廖男一夥中的一名洪姓少年竟突然掏刀攻擊，直接刺中梁男右大臀，造成他濺血倒地，廖男3人疑害怕出人命，立即騎2輛機車逃到北市內湖，由廖男開車載2人展開逃亡之旅。

    據了解，廖男等人一路開往花蓮，疑企圖製造斷點，以阻礙警方緝捕，3人原想在宜蘭落腳，但因身上沒現金，晚間聯絡上北市友人，再開車跑到大同區民宅藏匿。

    中和警分局偵查隊循線追查，今凌晨1時許前往民宅攻堅，以優勢警力將廖男3人壓制在地，隨後上銬帶返偵辦。

    警方調查，廖男3人辯稱先前為爭搶一名女子，與梁男互看不爽，8日去談判時提前遭盤查逮捕，梁男還對此大加嘲諷，昨天才會憤而掏刀，給他一個教訓，全案詢後依傷害罪嫌分送新北檢及少年法庭。

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