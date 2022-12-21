12/21 今彩539頭獎開出1注！800萬獎落屏東

今晚（12月21日）開獎的第111000304期今彩539頭獎開出1注，每注可得800萬元；第111000304期雙贏彩頭獎摃龜。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

2022/12/21 22:14

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（12月21日）開獎的第111000304期今彩539頭獎開出1注，每注可得800萬元，由屏東縣屏東市龍華里龍華路230之1號的「家樂福彩券行」開出；第111000304期雙贏彩頭獎摃龜。

第111000304期雙贏彩中獎號碼為「03、04、05、06、07、08、09、11、12、13、20、21」，頭獎摃龜；貳獎3注中獎，可得10萬元；參獎共164注中獎，每注可得500元；肆獎共1897注中獎，每注可得100元。

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第111000304期今彩539中獎號碼為「12、13、20、24、32」，頭獎1注中獎，每注可得800萬元；貳獎共169注中獎，每注可得2萬元；參獎共6603注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬1663注中獎，每注可得50元。

第111000304期39樂合彩中獎號碼為「12、13、20、24、32」，四合摃龜；三合共196注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬425注中獎，每注可得1125元。

第111000304期3星彩中獎號碼為「084」，正彩共4注中獎，每注可得1萬2500元。

第111000304期4星彩中獎號碼為「3386」，正彩共7注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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