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    假投資詐團以美女、帥哥照搭訕 3個月詐逾50人騙得4000萬元

    王女等22人移送檢方偵辦。（記者邱俊福翻攝）

    王女等22人移送檢方偵辦。（記者邱俊福翻攝）

    2022/12/21 15:35

    〔記者邱俊福／台北報導〕一個以投資外匯名義設局的「假投資」詐騙集團，以美女、帥哥照在社群網站分享投資心得與炫富，引誘網友加入架設的假投資網站平台行騙，短短3個月，詐騙逾50人，詐得金額高達4000萬元，刑事局偵九大隊第二隊今宣布搗破，查獲該集團以王姓女子為首的轉帳水房、提款車手等22人送辦。

    警方調查，該詐騙集團機房位於印尼，自去年8月起專於臉書、IG、交友軟體等社群平台創設帳號，以獲利者姿態發表投資心得，搭配介紹豪車、精品、名表等的開箱文炫富，吸引網友主動詢問，或PO美女、帥哥照徵男女朋友方式，營造戀愛氛圍，誘使網友加入投資平台會員，再扮演投顧老師角色，鼓吹投資行騙。

    被害人初期於平台的投資交易皆會獲利，待卸下心防後，詐團成員即假各種活動、內線消息之名，勸誘投入更多資金，甚至唆使被害人申辦貸款支應，俟其無力付出更多財務後，再以各種名義拒絕兌現，最後直接封鎖被害人。

    台中市一名70歲被害人，遭美女照吸引加入投資平台，起初誤以為獲利千萬元，當欲提款時，遭以操作錯誤款項被凍結，需解凍金，之後又以繳交保證金，共詐走達596萬元。

    警方據報，經長期蒐證，今年1月至12日，共發動5波搜索、拘提行動，分別在桃園市、北市、新北市、基隆市、台中市逮捕15位車手，並於新北市新店區一處社區大樓搗破水房，逮6位成員，以及為首的39歲王姓女子到案，查扣汽車、筆電、手機、提款卡等大批證物。

    警方逮捕22名成員中，有天道盟、地區不良組合分子，訊後依詐欺、洗錢及組織犯罪等罪嫌移送檢方偵辦，其中王女等7人遭檢方聲押獲准，其餘3至5萬元交保候傳。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    警方查扣汽車、筆電、手機、提款卡等大批證物。（記者邱俊福攝）

    警方查扣汽車、筆電、手機、提款卡等大批證物。（記者邱俊福攝）

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