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    人妻離婚又復婚劈腿網友「兩夜情」 綠帽夫怒告小王求償60萬元

    人妻離婚又復婚劈腿網友「兩夜情」，綠帽夫怒告小王求償60萬元，判賠24萬元。（情境照）

    人妻離婚又復婚劈腿網友「兩夜情」，綠帽夫怒告小王求償60萬元，判賠24萬元。（情境照）

    2022/12/21 07:24

    〔記者黃良傑／高雄報導〕陳姓人妻婚後1年4個月後與林姓丈夫離婚，僅1週又復婚，人妻復婚後4個多月，又與交往2年的蔡姓男網友發生「兩夜情」，蔡男性愛後逐漸冷落陳女，她自覺遭騙感情，憂鬱病情加重，丈夫得知被戴綠帽，仍照顧病妻，精神飽受打擊，他告蔡男侵害配偶權，求償60萬元，高雄地院判賠24萬元，可上訴。

    判決書指出，林男與妻陳女於前年2月間結婚，因故於去年6月間離婚，才隔6天兩人復婚，去年9月間，夫妻2人因細故爭吵，恰巧此刻網交2年的蔡男，私訊林妻寒暄，為討其歡心，還自願幫她支付新竹房租，去年10、11月間還邀請人妻到高雄遊玩，在被告家中發生「兩夜情」。

    人妻返回新竹後，蔡男告訴她雙方需冷靜而有意分手，陳女自覺遭對方玩弄感情，自己還有婚姻狀態下被欺騙感情，便向丈夫告解，憂鬱病情卻也加重，丈夫雖被戴了綠帽，仍不離不棄，他電話質問蔡男有無和妻子發生關係，蔡男坦承並表示道歉，蔡男表示知道他們2人在辦離婚，不知道2人離婚後一週又復婚。

    林男提告主張被告縱使知道他們準備離婚，顯然知道對方是人妻，還存在婚姻關係，仍侵害他的配偶權，為照顧憂鬱症妻，他每天難以入睡，精神受有相當之痛苦，工作也大受影響，向被告求償60萬元慰撫金。

    被告主張人妻曾說過離婚了，後來未告知他又復婚，而夫妻2人本就不睦，曾歷經結婚、離婚、復婚，婚姻存有破綻瑕疵，不應高度歸責他。

    法官認定被告坦承和人妻發生關係，侵權行為明確，審酌被告侵害原告配偶權的情節、次數、被告事後態度，以及原告所受精神上痛苦程度等侵害程度，判被告蔡男需賠償人夫24萬元慰撫金，全案仍可上訴。

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