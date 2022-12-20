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    小三通不開放國民黨就發動金門「回歸公投」？ 查核中心：造假訊息

    社群平台近期流傳一段訊息搭配圖卡，稱如果金門再不開放小三通，中國國民黨籍立委陳玉珍就會發動「回歸公投」。事實查核平台查證後指出，網傳內容是錯誤訊息。（圖擷取自「台灣事實查核中心」）

    社群平台近期流傳一段訊息搭配圖卡，稱如果金門再不開放小三通，中國國民黨籍立委陳玉珍就會發動「回歸公投」。事實查核平台查證後指出，網傳內容是錯誤訊息。（圖擷取自「台灣事實查核中心」）

    2022/12/20 21:48

    〔即時新聞／綜合報導〕近期中國接連禁止台灣水產、食品、金門高粱進口，中國國民黨籍立委陳玉珍12月12日到中國廈門磋商高粱進口和小三通議題，不過社群平台近期流傳一段訊息搭配圖卡，稱如果金門再不開放小三通，陳玉珍就會發動「回歸公投」。事實查核平台查證後指出，網傳內容是錯誤訊息。

    「TFC台灣事實查核中心」20日發布的「事實查核報告」 指出，社群平台近日開始出現「國民黨要推動金門獨立公投」等論述，另外也流傳另一版本的訊息稱：「金門王阿珍又來啦，上次說要金門獨立公投結果不了了之，這一次說如果不讓金門馬上小三通，就發動回歸公投」。並搭配數張多名各黨籍立委及議員照片的圖文。

    查核記者向國民黨籍立委陳玉珍求證。陳玉珍表示，雖曾要求政府儘速恢復小三通，但並沒有說過要以發動回歸公投作要脅，自己過去也從來沒提過。陳玉珍說，金門近日公投相關議題，是討論「金廈大橋」興建與否，有人提議可透過公投來表達地方聲音，但目前僅止於討論，還未有具體計畫。

    查核中心將網傳圖卡截圖反搜，發現推動「金門獨立公投」並非照片內的國民黨籍立委江啟臣與陳玉珍所提出來的目標，而是一則網路部落格的作者對兩人的建議，圖卡內容也是該部落格合成的文章配圖。江啟臣說，傳言所說的內容「完全造假」，他並無推動金門獨立公投，也沒有聽說有這件事，傳言的說法莫名奇妙。

    春節前金門何時恢復小三通議題正熱議，社群平台近期流傳特定政治人物「發動金門回歸公投」的訊息，經查核中心查核，傳言引用無關事件、舊的其他新聞事件與網友合成的圖卡，為「錯誤」訊息。

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