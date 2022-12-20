金門科技執法也抓闖紅燈 新增13處「電眼」12/26上線

金門警方在幾處易肇事路段設置科技執法設備。（讀者提供）

2022/12/20 18:12

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣警察局今天宣布，針對近年易肇事路口及路段，新增13處交通違規科技執法設備，最新取締項目是4大路口闖紅燈、未依號誌、標誌、標線行駛者，12月26日起開罰。

近年隨自用車輛增加，金門路口車禍頻傳，不少駕駛人即使等到綠燈通行，也會在路口稍「停等」出發，以免仍有車輛搶過，卻也間接造成變紅燈車道車輛「偷秒」而搶快的危險。現在警方針對4大路口祭出從未有的「闖紅燈」等科技執法，強調警方取締的決心。

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在此之前，警方已在大金門裝設28處科技執法設備，其中4處是幾條容易路邊違規停車的路段，實施以來成效卓著，這次再增13處「電眼」，其中有8處是針對超速設置，已有駕駛人互相走告，「不是開玩笑的」、「小心荷包失血」。

縣警察局強調，設置科技執法設備目的不是要開出罰單，而是希望降低交通事故，少一次違規，就省一次荷包，更多一分安全。

縣警局說，10月底通車的金門大橋，預計明年最快1月、2月建置「區間式測速」設備。

新增13處科技執法設備設置地點如下：

1、金城鎮民生路與民權路口（縣府工務處旁及地方法院前），執法項目為闖紅燈、未依號誌/標誌/標線行駛。

2、金城鎮民權路與環島西路口（永豐銀行對面及救國團旁），執法項目為闖紅燈、未依號誌/標誌/標線行駛。

3、金湖鎮伯玉路與中山路口，執法項目為闖紅燈、未依號誌/標誌/標線行駛。

4、金湖鎮環島南路與瓊徑路口，執法項目為闖紅燈、未依號誌/標誌/標線行駛。

5、金寧鄉環島西路2段長伶旅行社旁路段，執法項目為超速。

6、金寧鄉伯玉路2段（金霸王KTV旁），執法項目為超速。

7、金城鎮民權路永豐銀行對面，執法項目為超速。

8、金湖鎮伯玉路3段（近中山路口），執法項目為超速。

9、金湖鎮伯玉路雙瓊路口斜對面，執法項目為超速。

10、金湖鎮環島南路4段（夏興路段） ，執法項目為超速。

11、金湖鎮瓊徑路（陳坑路段） ，執法項目為超速。

12、金城鎮西海路2段（近宏玻陶瓷廠） ，執法項目為超速。

13、金城鎮西海路1-1計畫道路路口，執法項目為闖紅燈。

金門警方已在例如民生路、民權路等幾處易肇事路段設置科技執法設備。（記者吳正庭攝）

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