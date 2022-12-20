被提當選無效之訴 鍾東錦：苗檢淪為特定政黨服務工具

鍾東錦透過辦公室聲明，針對苗栗地檢署的作為感到非常遺憾，苗栗地檢署再次淪為特定政黨服務的工具，完全喪失司法機關應有的獨立性。（資料照）

2022/12/20 17:38

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗地檢署14日偵結起訴苗栗縣長、大湖鄉長、大湖鄉民代表、大湖村長「四合一」現金賄選案件，今（20）日也針對鍾姓苗栗縣長當選人、謝姓及林姓大湖鄉民代表當選人、傅姓大湖村長當選人提起當選無效之訴。鍾東錦透過辦公室聲明說，針對苗栗地檢署的作為感到非常遺憾，苗栗地檢署再次淪為特定政黨服務的工具，完全喪失司法機關應有的獨立性。

鍾東錦辦公室聲明，此次遭地檢署起訴的陳姓男子，雖在地方基層選舉期間掛名擔任聯合競選總部主委，但其與鍾東錦並無實際往來，且陳男已在偵查中明確表示，沒有幫鍾東錦買票，並強調縣長選舉不可能買票，此亦為地檢署於前次記者會清楚表示與候選人無關，沒想到檢察官竟不予採信。

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鍾東錦辦公室更質疑，苗栗地檢署未秉持無罪推論之原則，且未記取4年前對通霄鎮長胡亂起訴賄選及提當選無效，最後經法院判決無罪確定及當選有效，地檢署故意曲解各當事人之陳述而故意入人於罪，利用司法迫害人民，明顯企圖藉此影響選舉結果，嚴重侵害中華民國民主法治之人權。

鍾東錦辦公室表示，將委請律師除依法提出答辯維護權益外，亦將蒐集相關證據證明苗栗地檢署有濫權及為特定政黨服務之情事，並一併向監察院檢舉表達嚴重抗議。

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