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    宜縣議員莊淑如父親涉幫賄選 檢提「當選無效之訴」

    國民黨宜縣議員莊淑如被提起當選無效之訴，莊父涉嫌幫她賄選也被起訴。（記者江志雄攝）

    國民黨宜縣議員莊淑如被提起當選無效之訴，莊父涉嫌幫她賄選也被起訴。（記者江志雄攝）

    2022/12/20 14:50

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕國民黨籍宜蘭縣議員莊淑如的父親，涉嫌幫女兒賄選被起訴，宜蘭地檢署承辦檢察官認定莊父事先有跟女兒商議並獲得同意，一併對莊淑如提起當選無效之訴，成為宜縣這次選舉首位被提起當選無效之訴的縣議員。

    記者撥打莊淑如電話，莊沒有接聽，尚未得知她的回應；競選連任的莊淑如參加宜蘭市選區縣議員選舉，17名候選人中應選7席，她得到3525票吊車尾當選，比落選頭黃惠慈的3462票多63票。

    宜蘭地檢署今天再起訴8件現金賄選案，並提起6件當選無效之訴，莊淑如父親涉嫌現金賄選被起訴，莊淑如被提起當選無效之訴，其他被起訴或提起當選無效之訴的被告，均為鄉鎮市民代表、村里長候選人或樁腳。

    宜檢指出，莊父為使女兒順利當選，今年10月初，以4000元為對價交付有投票權選民，請求對方投票支持莊淑如，觸犯選罷法之投票行賄罪嫌，全案偵結起訴，檢察官審酌莊父與莊淑如同住一處，2人生活與經濟關係親密，父親實際參與競選活動，理當與莊淑如共同商討選情及情勢。

    檢方認為，莊父當過里長，是極具經驗、熟稔選舉事務之人，得知賄選被查獲將遭受刑罰制裁，若非事先與莊淑如討論商議，得到她的同意，不可能冒著刑事判刑風險擅自賄選，檢察官一併對她提起當選無效之訴。

    宜蘭地檢署今天再起訴8件現金賄選案，並提起6件當選無效之訴。（記者江志雄攝）

    宜蘭地檢署今天再起訴8件現金賄選案，並提起6件當選無效之訴。（記者江志雄攝）

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