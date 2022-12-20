多次家暴！7旬翁突持鐵鎚揮打如廁妻 這次判2年10月

曾多次家暴妻子的洪翁，去年8月7日晚間突然拿鐵鎚揮打正在如廁的妻子，士院審酌夫妻達成和解，依殺人未遂罪判洪翁有期徒刑2年10月。（示意圖，資料照）

2022/12/20 13:59

〔記者溫于德／台北報導〕曾多次家暴妻子的7旬洪翁，去年8月竟突然拿鐵槌揮打坐在馬桶上如廁的妻子，幸妻子抓住洪翁的手並到隔壁房求救，才由房客搶下鐵鎚報警處理。士林地院審酌夫妻已達成和解，依殺人未遂罪判洪翁有期徒刑2年10月，扣案鐵鎚沒收。可上訴。

判決指，洪翁撿回長約30公分的鐵槌，鎚頭長、寬分別是14公分、4公分，重量約有0.7公斤。去年8月7日晚間8時許，氣憤洪翁持鐵鎚毆打正在如廁的妻子，妻子奮力抓住洪翁的手，並跑到隔壁房間求救，房客隨即搶下鐵槌並報警求救，洪妻頭部受有3公分撕裂傷。

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法院審理時，洪翁否認殺人未遂，他解釋，妻子當時在房內喝水發出吵雜聲，他也知道頭部是致命部位，用鐵鎚敲頭可能致命，但因為一時氣憤而吵架，他只承認傷害罪；他的辯護人也說，老翁高齡72歲，沒有殺人力氣，當時也只想「嚇一嚇」洪妻。

妻子則證稱，丈夫敲第一下後作勢再敲第二下，自己才趕快拉住丈夫，「如果我沒拉住，丈夫往我頭部一直敲，我就被打死了」；妻子也回憶，以往丈夫要打人時，自己都是突然被打，「然後就一直打、不停手」，總共打她4次並送醫。

士院認為，洪翁只因一時氣憤便持鐵鎚毆打妻子頭部，且洪翁也不否認案發前4天曾當面嗆妻子「打妳的頭打到死」、「把妳剁成塊後冰在冰箱」等語。

士院也認為，夫妻自2018年8月起因長期相處不睦，洪翁3年內數度家暴妻子，警方為此曾被通報8次、家防中心受理通報更達10次，其中4次洪妻更被打到送醫急救；另，2020年6月2日洪翁施暴，造成妻子全身傷痕累累，洪翁也被檢方起訴，直到院方審理妻子撤告，洪翁才被法院判決公訴不受理。

士院表示，夫妻近年來感情不睦，洪翁因此視妻子為發洩對象，數度施暴，本次施暴更是豪無徵兆，是基於殺人的不確定故意，持鐵鎚毆打正在如廁的妻子，不僅害妻子皮肉受傷，也導致心靈難以抹滅的陰影。

但士院審酌老翁還清向妻子借款的13萬多元並賠償16萬多元，代表洪翁願意對妻子做出彌補，妻子也在收下30萬元後願意和解撤告，並考量洪翁目前身心狀態，經依刑法59條減刑，依殺人未遂罪判洪翁2年10月徒刑，扣案鐵鎚沒收。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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