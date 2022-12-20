嫌滷味攤老闆娘態度差 醉男越想越不爽打破她的頭

只因一時之氣，59歲林姓男子（右）持鐵棒打傷滷味攤老闆娘的頭逃逸，案發後14小時遭警方逮捕到案。（記者陳恩惠翻攝）

2022/12/20 13:00

〔記者陳恩惠／桃園報導〕桃園市桃園區中正路上某滷味攤，昨天凌晨發生醉客因不爽7旬老闆娘態度不好，竟返回攤位尋仇，隨手持鐵棒敲破老闆娘的頭部，當場血流不止，所幸送醫後縫了數針，性命無礙；桃市警桃園分局武陵派出所據報，調閱周邊監視器發現犯嫌騎自行車逃逸路線後，幾經比對後，確認是有竊盜前科的59歲林姓男子，並於案發後14小時將他逮捕歸案，訊後依殺人未遂及傷害等罪函送桃園地檢署偵辦。

桃園分局表示，武陵所昨天（19日）凌晨4點接獲報案，表示有名中年男子前往中正路某滷味攤，無故持械毆打老闆娘頭部後逃逸，員警趕到現場立刻通報消防人員到場協助救護，並將受傷流血的70多歲老闆娘送醫治療，經縫合後，目前傷勢穩定。員警調閱周邊及男子離開路線監視器畫面、訪查附近攤商，過濾鎖定嫌犯特徵及逃逸路線，掌握林姓男子涉有重嫌，循線於昨晚6點將他緝捕到案。

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林姓男子表示，昨凌晨近1點前往買滷味的時候，感覺老闆娘對他的態度不好，回家獨自喝酒時，越想越不爽，一氣之下隨手拿起工作用的鐵棒返回現場，趁老闆娘正忙於收攤期間，往她的頭部重重一敲之後，迅速騎著自行車逃回住處，沒想到鑄成大錯。

59歲林姓男子購買滷味時，認為70餘歲老闆娘對他的態度不好，返回租處喝了酒之後，越想越氣，竟持鐵棒返回攤位尋仇，敲破她的頭後逃逸。（記者陳恩惠翻攝）

林嫌犯案後騎自行車逃逸，但行蹤已遭警方調閱監視器掌握。（記者陳恩惠翻攝）

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