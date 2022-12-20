大三校花拒絕已婚教授追求被騙性侵 教授判刑8年但民事免賠

民庭法官認為，小菁和教授應是男女交往糾葛，不認為教授有性侵她，因此判教授勝訴免賠。（資料照）

2022/12/20 12:37

〔記者黃佳琳／高雄報導〕南部某大學校花小菁（化名）被同校已婚助理教授告白，小菁拒絕，又擔心和教授關係變差不利學業發展，當教授約她出來談一談時，小菁被教授一路載住墾丁汽車旅館性侵，後來又被教授騙出門2次，一、二審均判色教授徒刑8年；小菁另提民事求償150萬，但民庭法官認為，小菁和教授應是男女交往糾葛，不認為教授有性侵她，因此判教授勝訴免賠。

判決指出，南部某大學大三生小菁，她為了多修幾門課，特地降轉他系二年級，因此結識該系的助理教授；已婚的助理教授看到小菁的外貌驚為天人，一直傳訊息向小菁示好，誇她「是校花等級的」，還說「考妳一題邏輯，一個喜歡校花的人，妳又是校花，所以那個人喜歡誰？」

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小菁不想跟教授鬧翻，加上又被教授推薦成為該系下學年新生助教及參與團體競賽，於是委婉拒絕「我們就真的師生關係，有甚麼事情打字就好了，單獨出去不太好」，但教授不死心持續糾纏，甚至在學期末時直接告白，還說「我不想妳交男朋友」、「買菜坐過牢的都可以選總統了，還有什麼不可能？」

小菁說，自己不想跟年紀和自己爸爸一樣大的人交往，且真的對教授無感，於是回他：「老師真的真的很不好意思我真的無法接受」；幾天後，教授約小菁出來聊一聊，小菁認為自己已經拒絕過對方，但又擔心和教授關係變差不利學業發展，於是鼓起勇氣出門，想藉此一次斬斷教授的心意。

2019年6月某日晚間，小菁和教授碰面後，她搭上教授的車被一路載往墾丁，期間，教授為了安撫小菁，還哄騙她「上一整天的課很累」、「我保證不會對妳亂來」，結果一到墾丁，教授說自己很累想找汽車旅館休息一下，小菁無奈被他載去汽車旅館，堅持在車上不下車，又被教授騙下車後，在房間內被性侵得逞。

隔天早上，教授載小菁回學校，小菁到校後哭紅了雙眼，又不敢跟同學說自己被性侵，幾天後，教授又約她出來聊一聊，小菁為了替自己討公道，又跟教授出門，結果又被性侵一次，後來教授又假裝要送「分手禮物」，要小菁收禮就不再打擾她，結果禮物收了，小菁又被迫打「分手炮」，一共被教授性侵3次。

後來，小菁一直躲著教授，她原本想隱忍此事，但見到教授竟又去糾纏大學裡的女學生，她擔心學姊、學妹們會步上跟她一樣的後塵，於是決定向學校舉報教授惡行，學校除指派學務長啟動性平事件調查，更帶著她前往警局報案。

法院審理時，教授坦承與女學生發生性行為，但辯稱兩人是在交往中發生的親密行為，沒有強迫對方，但小菁聽到教授的辯詞直呼「噁心」、還自惱「覺得我很白痴、一直被騙」，並提出兩人對話紀錄佐證，教授強迫她發生性行為後曾多次傳訊息向她道歉，一、二審都認定教授有罪，依3次強制性交罪判他徒刑8年，仍可上訴。

小菁另提民事求償150萬元，高雄地院審理時，法官綜合各項事證，反而認定是小菁和教授交往時被瞞騙已婚身分，分手失戀後，她曾勸教授不得再跟其他女學生發展戀情，但教授仍持續「約」女學生，小菁才憤而向學校申請調查，且學校調查期間她又拒絕報案、驗傷，與常情不符，因此認定教授沒有性侵她，駁回小菁之訴，可上訴。

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