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    投保中心因財報案提出解任董事案 群聯前董事長潘健成二連勝

    投保中心因財報案，對群聯前董事長潘健成提出解任董事案，一審判潘健成勝訴，投保中心不服上訴。高等法院今仍判決潘健成勝訴。全案可上訴三審。（資料照）

    投保中心因財報案，對群聯前董事長潘健成提出解任董事案，一審判潘健成勝訴，投保中心不服上訴。高等法院今仍判決潘健成勝訴。全案可上訴三審。（資料照）

    2022/12/20 12:32

    〔記者楊國文／台北報導〕投保中心因群聯公司財報案，向法院提起解任群聯前董事長潘健成的董事案，新竹地院審理認為，投保中心未依新修正的投保法規定，在知悉有解任事由後的2年內提告，已失去提告權利，判決敗訴，投保中心不服，提起上訴，高等法院今判決上訴駁回，即仍是潘健成勝訴。還可上訴。

    潘健成未到庭聆判，潘的委任律師庭後說，不方便表示意見。

    一審判決指出，群聯公司董事長潘健成被指對於群聯公司2009年至2014年間財報有虛偽、隱匿關係人重大交易資訊未揭露，及進行虛假或循環進、銷貨交易，導致群聯公司財報發生重大不實結果，全案於2016年8月5日遭檢調搜索後，群聯公司在隔天就舉行記者會，也在公開資訊觀測站說明發布重大訊息，亦經媒體廣為報導，且新竹地檢署在2017年9月1日偵查終結，並發布緩起訴新聞稿，但投保中心直到2019年10月25日才對潘健成提起解任董事訴訟，已超過新修正的投保法第10條之1規定，即知悉有解任事由時起2年內應提告解任案，今年2月判投保中心敗訴。

    事後，群聯公司表示，對公司業務無影響，時任執行長的潘健成則籲請投保中心尊重法院判決。不過，投保中心不服一審判決，仍上訴高等法院。

    高等法院採一審見解，認定投保中心未依規定於2年內提起解任董事案，已無訴訟權，今天判決上訴駁回，即維持一審判決，仍由潘健成勝訴。此案還可上訴三審。

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