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    12/19 今彩539頭獎開出1注！ 800萬獎落高雄市

    雙贏彩、威力彩、38樂合彩開獎獎號。（翻攝自台灣彩券官網）

    雙贏彩、威力彩、38樂合彩開獎獎號。（翻攝自台灣彩券官網）

    2022/12/19 22:38

    〔即時新聞／綜合報導〕今晚（19日）第111000302期今彩539頭獎開出1注，每注可得800萬元，由高雄市鳳山區五甲三路31號1樓「匯星彩券行」開出；第111000101期威力彩、第111000302期雙贏彩頭獎均摃龜。

    第111000101期威力彩中獎號碼為「第一區：01、03、07、11、13、20，第二區：05」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共5注中獎，每注可得15萬元；肆獎共40注中獎，每注可得2萬元；伍獎共225注中獎，每注可得4000元；陸獎共1548注中獎，每注可得800元；柒獎共2891注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬6283注中獎，每注可得200元；玖獎共2萬0452注中獎，每注可得100元；普獎共3萬6920注中獎，每注可得100元。

    第111000101期38樂合彩中獎號碼為「01、03、07、11、13、20」，五合共1注中獎，每注可得115萬元；四合共3注中獎，每注可得6萬7500元；三合共48注中獎，每注可得5750元；二合共1586注中獎，每注可得750元。

    第111000302期雙贏彩中獎號碼為「01、02、06、07、08、09、11、12、18、19、22、24」，頭獎摃龜；貳獎共8注中獎，每注可得10萬元；參獎共148注中獎，每注可得500元；肆獎共1344注中獎，每注可得100元。

    第111000302期今彩539中獎號碼為「06、09、13、21、35」，頭獎共1注中獎，每注可得800萬元；貳獎共269注中獎，每注可得2萬元；參獎共8263注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬5022注中獎，每注可得50元。

    第111000302期39樂合彩中獎號碼為「06、09、13、21、35」，四合共6注中獎，每注可得21萬2500元；三合共371注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬1577注中獎，每注可得1125元。

    第111000302期3星彩中獎號碼為「588」，正彩共47注中獎，每注可得1萬2500元。

    第111000302期4星彩中獎號碼為「4672」，正彩共8注中獎，每注可得12萬5000元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（翻攝自台灣彩券官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（翻攝自台灣彩券官網）

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