春安復辟成焦點 黃明昭：因應當前治安環境會多溝通

警政署署長黃明昭率所屬機關首長赴立院接受預算審查。（記者邱俊福攝）

2022/12/19 10:37

〔記者邱俊福／台北報導〕立院今天上午審查警政署、警察大學等預算，會中春安復辟？引基層警反彈與警察風紀成焦點，警政署署長黃明昭表示，「加強重要節日安全維護工作」，春節前是詐欺猖獗時段，才要加強打詐，而清樓、打擊詐欺犯罪等原都是延續性工作，並沒有增加工作量，排休也正常，這些工作皆是因應當前治安環境，做出的策略，至於基層員警的反應，會多加溝通。

另立委們對於88會館招待所之亂，引發的警察風紀問題，非常關注。黃明昭會前接受媒體訪問時，強調只要證據，比方說有影片都會進行調查，倘若有違紀情形，會作處分。

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警政署為維護社會治安，「春安工作」過去都選在春節前後15天，後因成效評比衍生諸多問題，警政署2015年宣布改革，雖天數不變，但取消春安績效評比並改名，但今年俗稱「春安」的「加強重要節日安全維護工作」期間達長達30天，引來不少警方基層大罵春安復辟，臉書粉絲專頁「靠北警察」更號召同仁在網路上用梗圖「洗版」表達不滿。

今天警政署署長黃明昭率所屬機關首長赴立院接受預算審查，春安復辟？問題，讓立委們非常關心，黃明昭為此特別進行說明，立委也要求必須跟基層多多進行溝通。

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