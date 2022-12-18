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    台中老翁離家失蹤10多天 搜救犬1小時尋獲遺體

    台中大里葉姓老翁失蹤11天，山海屯救援協會出動搜救犬沿大里溪高灘地協尋，前後約1小時就尋獲失蹤的葉男。（記者陳建志翻攝）

    台中大里葉姓老翁失蹤11天，山海屯救援協會出動搜救犬沿大里溪高灘地協尋，前後約1小時就尋獲失蹤的葉男。（記者陳建志翻攝）

    2022/12/18 13:29

    〔記者陳建志／台中報導〕台中市一名75歲葉姓老翁，本月6日從住處離家後不見蹤影，家屬報案後調閱監視器，發現他最後的身影出現在大里立善橋附近，台中市山海屯救援協會17日出動10多人和搜救犬，沿著大里溪沿岸高灘地進行地毯式協尋，搜救犬沿途找人，結果約1個小時，就在高灘地一座小橋下方的大排發現已死亡多時、疑似輕生的葉男，詳細死因需由檢警釐清。

    台中市75歲葉姓老翁，本月6日從大里住處徒步離家後不見蹤影，且身上沒有攜帶行動電話，家屬發現不見蹤影，向警方報案，員警調閱監視器，發現葉男最後身影是6日晚上8點多出現在大里仁堤路和仁堤一街口，研判走下立善橋。

    台中市消防局和台中市山海屯救援協會、霧峰分局警方，17日上午出動10多人到大里立善橋和大里橋間的大里溪沿岸進行地毯式搜尋，山海屯救援協會在總幹事賴文清帶領下共出動13名隊員，還有4部空拍機、1隻搜救犬到場協尋。

    參與搜救的隊員分組沿者大里溪高灘地的草叢和沿岸進行搜尋，搜救犬在聞過葉男的衣物後，一路從立善橋往下游高灘地前進，到了一處大排出水口突然往右轉，果然在跨越大排一座小橋下方發現疑似輕生已死亡多時的葉男，前後僅花了約1小時，就尋獲失蹤11天的葉男，家屬雖難過但也感謝搜救人員冒著寒冷的天氣協尋，葉男的死因將由檢警進一步釐清。

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    台中大里葉姓老翁失蹤11天，山海屯救援協會的搜救犬建功，在跨越大排一座小橋下方發現已死亡多時的葉男。（記者陳建志翻攝）

    台中大里葉姓老翁失蹤11天，山海屯救援協會的搜救犬建功，在跨越大排一座小橋下方發現已死亡多時的葉男。（記者陳建志翻攝）

    台中大里葉姓老翁6日晚間最後身影出現在大里仁堤路和仁堤一街口附近。（記者陳建志翻攝）

    台中大里葉姓老翁6日晚間最後身影出現在大里仁堤路和仁堤一街口附近。（記者陳建志翻攝）

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