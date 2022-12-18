基層不滿「春安復辟」炸鍋 警政署︰不得自行增列評比項目

基層同仁到NPA署長室臉書粉絲團用梗圖洗版表達不滿。（記者王冠仁翻攝）

2022/12/18 13:32

〔記者王冠仁／台北報導〕警政署近來針對俗稱「春安」的「加強重要節日安全維護工作」宣布施行計畫，引來不少基層同仁大罵「春安復辟」，臉書粉絲專頁「靠北警察」更號召同仁在網路上用梗圖「洗版」表達不滿。對此，警政署今天指出，此次春安各單位只要回報4次執行成果，不做檢討，同時嚴加要求各單位不得自行增列評比項目。

資深刑警說，往年春安會評比各項績效，諸如查緝槍枝、竊盜、掃黑等，但這些項目與平時績效要求幾乎一樣，甚至還衍生「養案」、「積案」等陋習。2015年，時任警政署長陳國恩進行改革將績效常態化，也讓同仁能提早規劃春節假期，引來基層一片好評。

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警政署指出，今年「加強重要節日安全維護工作」，延續往年計畫的「治安平穩、交通順暢、民眾安心」3大主軸。但有鑑於近期陸續發生詐欺集團非法囚禁、凌虐求職民眾，強迫做為人頭帳戶的案件，此種犯罪變化與類型歷年未見。為強力打擊這類犯罪，警政署認為春安應與時俱進，契合當前治安重點。

因此，今年春安訂定偵查與預防併重策略，偵查面著重清樓打詐、協尋失蹤人口、查緝吸毒場所；預防面側重關心、關懷弱勢及急需協助民眾，藉由防詐宣導、協尋失蹤人口等，及早發現或防範民眾受害。有鑑於往年詐騙集團多半於春節前2週最猖獗，且今年春節休假10日，因此今年春安規劃從元旦至1月底共30日。

警政署強調，為避免有單位「求好心切」，已嚴加要求各單位不得再於警政署所訂定評核項目外，自行增列項目進行績效評比，單位主管不得以績效來管控員警休假。此次春安僅回報4次執行成果，不做檢討，春節年假期間也無需回報。

有基層同仁對此表示，警政署雖然說「只回報、不檢討」，但若某項績效「掛蛋」，長官為了求升官、升遷順利，有哪幾個人甘願如此回報？就算不檢討，單位長官每天催逼績效、明示暗示，那種心理壓力何其沉重。

不過，也有同仁認為，警察抓壞人天經地義，春安各項目也是警察維護治安工作的一環，「進了廚房就不要怕熱」；再加上警政署表明「不檢討」，同仁不應該用先入為主的態度來看待，否則有失公允。

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警政署今天針對春安回應。（記者王冠仁翻攝）

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