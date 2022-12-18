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    女慣竊行竊女移工3萬遭識破 竟將贓款當街「大撒幣」

    中年婦人行竊女移工，警民合力逮獲。（民眾提供）

    中年婦人行竊女移工，警民合力逮獲。（民眾提供）

    2022/12/18 11:12

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南1名菲律賓女移工到永康區知名的兵仔市場買衣服，發現自己背包內3萬元，被一旁的中年婦人偷走，她當眾拆穿，行竊婦人竟索性將贓款拿出來，在街上大撒鈔票，製造騷動，並分散被害人注意力而趁亂脫逃，最後警民合作，仍將其逮獲。

    這起案件發生在17日早上，永康警分局復興派出所一早即接獲兵仔市場有婦人當街大撒鈔票，隨即趕往處理。

    員警到場後發現，原來是1名菲律賓籍女移工因天氣冷，到攤商前購買禦寒衣物，欲掏錢付款時，才發現背包內現金3萬元已不翼而飛。

    由於當時身旁近距離內，僅有1名中年婦人，女移工隨即以英語喊話：「姊，My money？」，嫌犯眼見行竊遭識破，竟將得手的千元鈔票，撒在兵仔市場內，企圖製造騷動，分散女移工注意力，趁機逃脫。

    市場內攤商、熱心路人見狀，不約而同協助女移工撿錢，有的則攔住婦人去路，甚至指引獲報到場的復興派出所巡佐張玟廷與警員黃昱杰、陳朝偉、戴佳勳等，還幫忙開道，合力將竊嫌逮住。

    警方逮捕58歲的鄭姓女慣竊，並與女移工逐一清點手上鈔票，確認現金都有找回，偵訊後，全案依法移送。

    永康分局長甘炎民表示，復興派出所同仁平日用心於轄區經營，如有竊嫌進入市場行竊，都有警民聯防機制，多次與攤商聯手破獲市竊盜案，展現對於維護治安的決心。

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