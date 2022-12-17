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    首頁　>　社會

    選前無償宴請選民涉賄 桃市議員候選人樁腳8萬交保

    桃園地檢署選後持續查賄，再向院方聲押桃園區某市議員候選人樁腳及楊梅區里長候選人。（記者鄭淑婷攝）

    桃園地檢署選後持續查賄，再向院方聲押桃園區某市議員候選人樁腳及楊梅區里長候選人。（記者鄭淑婷攝）

    2022/12/17 13:48

    首次上稿：13:27
    更新時間：13:48

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園地檢署查察賄選再有斬獲，桃園區某市議員候選人的張姓樁腳，被檢舉涉嫌邀請有投票權的選民無償飲宴，檢方16日指揮警、調偵辦並通知張姓樁腳、選民到案，訊後以涉嫌違反公職人員選舉罷免法投票行賄罪嫌，犯罪嫌疑重大且有串證之虞，向桃園地院聲押張姓樁腳，法院裁定8萬元交保。

    檢方指出，張姓樁腳被檢舉為求該市議員候選人順利當選，邀集有投票權的沈姓、張姓選民等多人，前往某港式飲茶餐廳無償飲宴，檢察官塗又臻指揮桃園市調查處、桃園警分局偵辦，經通知張姓樁腳及沈、張等3人到案，檢察官訊問後，涉嫌受賄的選民均當庭繳回不法犯罪所得，並以涉嫌違反選罷法投票行賄罪嫌，犯罪嫌疑重大且有串證之虞，向法院聲押張姓樁腳，法院裁定8萬元交保。

    此外，檢察官盧奕勲指揮桃園市調查處、楊梅警分局，偵辦楊梅區曾姓里長候選人涉賄案，曾姓候選人於11月25日經法院裁定20萬元交保，經持續清查其另透過謝姓、黃姓樁腳行賄里民，經通知曾姓候選人及證人共12人到案，受惠里民繳回賄款共7000元，訊後諭知謝、黃2樁腳各以3萬元、10萬元交保，認為曾姓候選人涉嫌違反選罷法投票行賄罪嫌，犯罪嫌疑重大，再向法院聲押，法院裁定再加保10萬元。

    檢方指出，從今年10月迄今指揮司法警察發動選舉查察專案行動，已傳喚及通知被告及證人733人次，不論是選前賄選或選後交付「後謝」行賄等任何妨害選舉公正行為，絕對嚴查不鬆懈，對於即將於12月25日舉辦的桃園市議會議長、副議長及復興區民代表會主席、副主席選舉，同樣將強力查緝以遏止不法，也請民眾繼續加入檢舉行列。

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