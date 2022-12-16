「幽靈抗辯」失敗 學甲88槍共犯「阿士」這次逃不過羈押

台南學甲88槍槍擊案偵辦有重大突破，嫌犯郭建彰與楊展華都裁定羈押；圖為台南市警局副局長吳敬田（左）、刑大大隊長林宏昇（右）今天說明偵辦進度。（記者楊金城攝）

2022/12/16 21:49

〔記者王捷／台南報導〕台南學甲88槍擊案今天（16日）有兩名共犯被羈押，綽號「紅龜」的洪政軍一直被懷疑是幕後黑手，雖然不見人影，但在檢警努力下，拘提疑似策劃槍擊案的楊展華；另外，之前涉藏匿犯案車輛的共犯「阿士」郭建彰上月以「幽靈抗辯」成功，加上警方手中證據不足，以6萬元交保逃過羈押，這次檢警再掌握新事證，二度拘提，郭建彰與楊展華都因涉犯重罪且有逃亡、串供滅證之虞等理由裁定羈押。

現行法令規定，檢察官要舉證證明被告有罪，否則法官應該判決無罪，但如果被告隨便捏造一個人，把罪責推給不存在的人，檢察官無法舉證不存在的人有罪，難道法官就該判無罪嗎？其實這種情況實務上很常見，被稱為「幽靈抗辯」，這次學甲槍擊案的共犯郭建彰就是如此，在實務上，當「幽靈抗辯」形成以後，舉證責任就從檢方轉移到被告身上。

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一但被告無法對「幽靈抗辯」舉證，檢察官不用負責，同時「幽靈抗辯」要是失敗，容易讓法官印象不好，以法律用語來說，這會成為一項「不利被告的認定」。

郭建彰在學甲槍擊案中涉嫌藏匿犯案車輛，但上個月被拘提時，只說是「阿樂」叫他移車，「阿樂」到底是誰？他沒有交代清楚，因此形成了「幽靈抗辯」。加上警方準備的證據不足，只有調出監視器拍到郭建彰移動車輛的畫面，沒有向檢方提供郭建彰的人際關係等證據，因此檢方無法說服法官羈押；有法界人士認為，有時候不是法官「恐龍」，是警方自己不夠努力。

這次警方準備了人際關係的證詞、犯案路線圖等相關證據，二度次拘提郭建彰，郭建彰這次還是搬出「阿樂」這個幽靈人物，但在相關證據補強下，檢方成功說服法官裁定羈押。

另一嫌犯楊展華部分，檢警發現，雖然楊展華辯稱跟洪政軍是好朋友，當天只是載洪政軍出門、沒有提供槍枝，但槍手孔祥志手機內儲存槍枝照片與洪政軍所有槍枝類似，所以懷疑楊展華涉嫌藏匿人犯、違反槍砲彈藥刀械管制條，並且有滅證、竄供的疑慮，這些理由也讓法官接受，最後裁定收押禁見。

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