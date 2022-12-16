獵殺黑熊後載屍遊街炫耀 主嫌收押、5人交保

保育黑熊遭槍殺後還被抬上機車遊街，引發批評，顏姓主嫌遭羈押。（擷自記者爆料網）

2022/12/16 14:14

〔記者李立法、蔡宗憲／屏東報導〕屏東檢警偵辦違法獵殺台灣黑熊案，8日至顏姓主嫌住處起獲黑熊屍體，顏男獲交保後，13日卻流出顏嫌等多人帶著死亡的黑熊屍體遊街炫耀影像，引發輿論撻伐，屏檢再次進行搜索並帶回顏男與其他涉案共犯，檢方訊後依違反野生動物保育法對顏男聲押獲准，其餘5名共犯分別以5至10萬元交保。

該保育黑熊遭槍殺後還被抬上機車遊街的影片在「記者爆料網」曝光，顏男等人騎機車將黑熊屍體夾在中間，像是遊街示眾，拍攝者還對著前方搭載的黑熊屍體說「喂，看一下鏡頭」、「牠頭怎麼頭朝那邊，不屑捏！」最後並抓起熊掌揮舞，戲謔且把動物生命當兒戲的行為，立刻在網路上引爆輿論撻伐。

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屏東檢警日前接獲舉報指霧台鄉隘寮北溪有台灣黑熊遭民眾獵捕，檢警專案小組8日晚間在顏姓男子位於屏東縣霧台鄉住處冰箱中起獲保育類黑熊及野山羊屍體各1具、台灣水鹿腳14支、水鹿頭標本1只及土製獵槍1把，經帶回初驗，其獵殺動機及相關案情仍有待釐清，檢察官訊後諭知顏男20萬元交保候傳。

沒想到13日卻流出顏嫌等多人帶著死亡的黑熊屍體遊街炫耀影像，引起社會批評，檢方14日再次進行搜索並扣得相關證物，將顏男及何男等多名共犯帶回訊問查證，檢方比對顏男先前說詞與查證內容多有不合之處，認為顏男涉犯野生動物保育法犯罪嫌疑重大，昨晚向屏東地方法院聲請羈押禁見獲准，其餘5嫌分別諭知5至10萬元不等金額交保。

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