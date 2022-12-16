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    台南學甲槍擊案有新進展 「指揮階層」共犯落網

    學甲槍擊案發生11月10日凌晨，槍手孔祥志分別向學甲區頂山寮一家科技公司開了58槍，再向謝姓市議員競選總部鐵門掃射30槍。（資料照，本報合成）

    學甲槍擊案發生11月10日凌晨，槍手孔祥志分別向學甲區頂山寮一家科技公司開了58槍，再向謝姓市議員競選總部鐵門掃射30槍。（資料照，本報合成）

    2022/12/16 12:39

    〔記者王捷／台南報導〕台南學甲88槍槍擊案今天又有新進展，一直被懷疑是幕後黑手、綽號「紅龜」的洪政軍雖然還是不見人影，但在檢警努力下找到他的楊姓友人，他被檢警懷疑是「指揮階層」的共犯。據透露，檢警一直緊追綽號「紅龜」的洪政軍，是因為負責接應、藏匿犯案車輛的共犯與「紅龜」有人際關係，檢方在15日晚間訊後也向南院聲押楊男獲准。

    檢警最早掌握的是綽號「阿士」的郭姓共犯，他屬於安南區某角頭旗下的組織，負責的工作是顧好犯案車輛，但是當時警方專案小組掌握證據不足，無法羈押郭男，雖然檢方提出抗告，仍以6萬交保，最後檢警又循線找到負責接應槍手孔祥志的李姓共犯，聲請羈押獲准。

    檢方前天再拘提「阿士」，加上李姓共犯的證詞，終於又有新線索，這次找到的楊男，據傳與「紅龜」關係較為親密，因此懷疑他是指揮階層的共犯，檢察總長邢泰釗昨天召開會議時，指示全國檢警要盡力將「紅龜」緝拿到案。

    台南學甲槍擊案發生於九合一選舉前的11月10日凌晨，槍手孔祥志分別向學甲區頂山寮一家科技公司開了58槍，再向謝姓市議員競選總部鐵門掃射30槍；目前共犯李姓男子被收押，郭姓男子交保，綽號「紅龜」的洪政軍因涉案遭通緝，「紅龜」友人楊男聲押獲准。

    台南學甲88槍槍擊案今天有新進展，一直被懷疑是幕後黑手、綽號「紅龜」的洪政軍雖然還是不見人影，但在檢警努力下找到他的楊姓友人（中），他被檢警懷疑是「指揮階層」的共犯。（警方提供）

    台南學甲88槍槍擊案今天有新進展，一直被懷疑是幕後黑手、綽號「紅龜」的洪政軍雖然還是不見人影，但在檢警努力下找到他的楊姓友人（中），他被檢警懷疑是「指揮階層」的共犯。（警方提供）

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