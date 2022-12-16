竹縣新埔鎮長當選人陳英樓涉賄 檢提當選無效之訴

新竹地檢署針對新竹縣新埔鎮長陳英樓向新竹地院提起當選無效之訴。（擷取自陳英樓臉書）

2022/12/16 12:39

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹地檢署今天針對新竹縣新埔鎮長當選人陳英樓向新竹地院提起當選無效之訴！理由是陳英樓這次參選被控用跟選民相約銷除交通違規罰單方式涉嫌期約會選，且已被起訴。另外檢方也持續查賄，不因選舉暫告一段落而終止，昨天通知羅姓女湖口鄉代當選人，透過杜姓女樁腳以每戶1000元現金買票，檢方訊後針對羅、杜2女裁定，各12萬和1萬元交保候傳，未來也會對羅女提起當選無效之訴。

新竹地檢署檢察官翁貫育選舉期間指揮查賄團隊，掌握當時的新埔鎮長候選人陳英樓涉嫌跟選民相約「銷單」，幫選民代繳或是免除選民因為交通違規而收到的紅單，從中尋求選民的支持，明顯已經涉嫌期約賄選，檢察官也已經就此起訴，已經符合被提「當選無效」之訴的要件，所以今天檢方向新竹地院提起，以正選風。

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另外，檢察官黃嘉慧指揮新竹縣調站、新竹縣新湖警分局掌握羅女在今年10月上旬，透過樁腳杜女向所其所住社區、有選票的住戶，用每戶1000元進行現金買票。查賄團隊昨天通知羅女等4人到案說明，有到案的收賄者都繳回索收的賄款。

新竹地檢署表示，面對即將到來的議會正副議長、鄉鎮（市）民代表會正副主席選舉，該署將與轄內司法警察機關持續加強查賄，也已就賄選熱區加強部署偵蒐，並積極偵辦所受理的檢舉情資。

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