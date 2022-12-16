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    法拍前鑑賞會26支名錶搶先看！專家現場為您解說

    新竹分署將於23日上午9點半舉行26支名表法拍前鑑賞會，並邀專家到場解說。 （執行署新竹分署提供）

    新竹分署將於23日上午9點半舉行26支名表法拍前鑑賞會，並邀專家到場解說。 （執行署新竹分署提供）

    2022/12/16 09:42

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗地方檢察署囑託法務部行政執行署新竹分署就「紅富海」心靈導師吸金案主嫌名下財產進行第4波拍賣；這次拍賣將於明年1月3日上午9點14分在苗栗地檢署辦理，預計拍賣49件，其中主打26支名表。新竹分署為了讓民眾了解，將於23日上午9點半舉行法拍前鑑賞會，並邀專家到場解說。

    新竹分署表示，這次拍賣物件 49 件，包括手表、珠寶金飾等，以其中26 支名表做為主打商品，品牌有勞力士、百達翡麗、愛彼、浪琴等。由於手表並無一定市價，會受到新舊、保存狀況及個人喜好等因素影響，因此舉行法拍前鑑賞會，讓有興趣的民眾可以仔細端詳手表狀態。

    新竹分署也特地邀請高級鐘錶鑑定講師林恆生到場，為民眾解說各支名表的特色及保養知識。新竹分署表示，林恆生經歷豐富，為台北市鐘錶同業商會及台灣鐘錶工匠協會理事、實踐大學行銷系特約專業 講師、知名雜誌特約專欄編輯等，為該領域之專家。

    新竹分署表示，名表鑑賞會於23 日上午 9點半，在苗栗地檢署院檢大樓一樓大廳進行。 新竹分署同時為兼顧遠地不便到場民眾的需求，於官網併同提供線上腕表特輯，方便民眾可用手機、電腦線上瀏覽。

    新竹分署表示，如此數量眾多的名表拍賣，在法拍市場難得一見，有興趣的民眾，歡迎於明年1 月 3 日上午 9點14 分起，於苗栗地檢署院檢大樓一樓到場參與競標，「一生就一次！」

    新竹分署將於23日上午9點半舉行26支名表法拍前鑑賞會，並邀專家到場解說。 （執行署新竹分署提供）

    新竹分署將於23日上午9點半舉行26支名表法拍前鑑賞會，並邀專家到場解說。 （執行署新竹分署提供）

    新竹分署將於23日上午9點半舉行26支名表法拍前鑑賞會，並邀專家到場解說。 （執行署新竹分署提供）

    新竹分署將於23日上午9點半舉行26支名表法拍前鑑賞會，並邀專家到場解說。 （執行署新竹分署提供）

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