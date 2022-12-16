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    涉性侵酒醉女友人 色男辯：她張開雙腿後自然辦事

    陳男硬上酒醉昏睡女友人，被高雄高分院判刑。（情境照）

    陳男硬上酒醉昏睡女友人，被高雄高分院判刑。（情境照）

    2022/12/16 06:41

    〔記者鮑建信／高雄報導〕加油站女工小雪（化名）開車南下高雄，聽蕭敬騰演唱會後在飯店酒醉遭性侵，友人陳男辯稱她主動要求按摩，並抱住他張開雙腿引誘，指控是仙人跳未被採信，並被判高雄高分院判處徒刑3年4月。

    判決書指出，2019年元月藝人蕭敬騰在高雄市開演唱會，小雪獨自開車南下高雄，準備連續聽2天，她的陳姓友人臨時向僱主請假後，搭乘高鐵南下，並前往她投宿的飯店。

    陳抵達後，小雪剛好與友人聚餐飲酒結束，2人乃一同前往夜市逛街、飲酒，直到隔天凌晨回飯店房間，繼續飲酒聊天，她因不勝酒力昏睡，陳男卻趁機涉嫌挑撥撫摸其私處、胸部，「愛愛」時小雪甦醒，旋即用手腳推開、踹踢陳男，並報警處理，移送橋頭地檢署偵辦並起訴。

    陳男應訊辯稱，小雪請他南下幫她開車回台北，案發當晚聊天喝酒，也是她主動要求幫忙按摩，並自行解開內衣鈕扣後，正面抱住他且張開雙腿，很自然發生「辦事」，過程約2至3分鐘，小雪當時並沒有昏睡，一直都是清醒的，否認犯行。

    一、二審調查，小雪僅要求陳按摩，未暗示或同意「炒飯」，受害後立即報警，並有創傷症後群，認定陳男所辯不足採，同時審酌他未和解，判處有期徒刑3年4月，可上訴。

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