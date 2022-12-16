高虹安「關鍵桌機」未扣案 4被告2交保1請回

民眾黨立委高虹安因助理費案被檢調搜索、約談，同案被告還包括高虹安男友李忠庭、高辦主任陳奐宇、前公關組長王郁文，均移送台北地檢署複訊。（記者劉信德、叢昌瑾攝，本報合成）

2022/12/16 02:24

〔記者錢利忠／台北報導〕台北地檢署偵辦民眾黨新竹市長當選人高虹安被控詐領國會議員助理費案，查出有6名高辦幹部被要求回捐部分助理費，流入公積金後疑成高的小金庫；昨（15日）兵分8路搜索高辦及高等4被告住所，不過高的「關鍵桌機」未扣到，調查官還登門將高從住處帶回，另依涉利用職務機會詐領財物等罪同步約談高的男友李忠庭、高辦主任陳奐宇、前公關組長王郁文；今凌晨2時，陳奐宇、王郁文各被諭令10萬元交保；李忠庭獲請回。

陳奐宇、王郁文各10萬交保 李忠庭請回

據了解，原先放在立院中興大樓10樓高辦內的高虹安私人桌機，在檢調搜索之前，已被高辦通知電腦維護商搬至該公司「維修」，高辦並要求電腦設備商於下周一將該桌機送至新竹市政府；檢調因此未能及時查扣該台存有諸多關鍵物證的桌機，將進一步向電腦設備商追查該桌機下落。

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檢調調查，高辦內部專門處理助理每月薪資、加班費及幹部「回捐」公積金額度的行政人員，先後只有2人，最早是由黃惠玟負責，黃惠玟離開高辦後，做帳工作即交給現任行政主任黃鈴惠一人負責，而該台關鍵桌機的密碼，也只有高虹安、黃惠玟及黃鈴惠等3人知曉；也因此，沒有回捐助理費的黃鈴惠順利躲過此案，以證人身分庭訊。

圍觀民眾大罵高「貪污犯」

15日晚上7時許至16日凌晨12時許，「台大13妹」之一「公衛文」、綽號「水母」的王郁文、陳奐宇、李忠庭等3被告、證人身分複訊的黃鈴惠，以及最後一名被移送複訊的高虹安，先後被調查官帶至北檢，總計4被告、1證人，5人面對鏡頭均未發一語。高抵達北檢時，一度被圍觀民眾大罵：「貪污犯」，不過高並未理會。

檢調獲報，6名回捐助理費的幹部為李忠庭、黃惠玟、吳達偉、陳奐宇、陳昱愷及王郁文，金額從2萬元至30萬3076元不等，高在選前疑積極接觸陳奐宇、先後處理高辦財務的黃惠玟、高辦行政主任黃鈴惠等人，於台北某律師事務所、某議員競選辦公室及新竹餐廳等多處密會，消息曝光後衍生勾串疑慮，促成檢調提早於立院會期內發動搜索。

李忠庭則因在黃惠玟提供給檢調的內帳中，被記錄捐款2萬元助理費，卻疑似兩度從公積金中提領共16萬8千元款項，疑似用於替高買早午餐等諸多私人開銷，也被列被告搜索，檢調持搜索票登門，剛好李不在家而撲空，事後李才在律師陪同下到庭。全案包括日前赴訊的黃惠玟、陳昱愷在內，已有6人轉為被告。

檢調掌握，涉案幹部有執行勞務，應不涉人頭詐領，不過在領據簽名，配合申報款項後按月抽出部分款項回捐公積金，該筆款項卻疑似被用於高的私人用途；高雖否認挪為私用，辯稱助理代墊後會另向她請款，仍被檢調依涉貪污及偽造文書等罪約談。據悉，已列被告的助理們均咬公積金制度為高主導；現負責高辦內帳的黃鈴惠，因沒回捐而躲過官司，列為證人。

昨早9時30分，北檢檢察長林邦樑致電立院秘書長林志嘉，轉知立法院長游錫堃同意後，主任檢察官鄧定強、檢察官盧慧珊率隊搜索高位於立院中興大樓10樓辦公室約2小時，查扣內帳紙本、電磁紀錄及申領單據；陳奐宇、「台大十三妹」之一的「公衛文」、綽號「水母」的王郁文一併帶回偵訊；檢方將持續比對其他助理領薪狀況，尚未策動被告轉污點證人。

相關影片請見︰

民眾黨立委高虹安16日凌晨零時許被移送到台北地檢署複訊。（記者叢昌瑾攝）

高虹安辦公室前助理王郁文從調查局北機站移送北檢複訊。 （記者劉信德攝）

高虹安辦公室主任陳奐宇（右二）被移送至台北地檢署複訊。（記者叢昌瑾攝）

民眾黨立委高虹安男友李忠庭移送北檢複訊。（記者叢昌瑾攝）

高虹安辦公室現任行政主任黃鈴惠，因沒有回捐公積金，依證人身分約談。（記者叢昌瑾攝）

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