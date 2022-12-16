高虹安是否構成貪污罪？ 律師：重點在公積金有無公款私用

民眾黨新竹市長當選人、立委高虹安。（資料照）

2022/12/16 00:10

〔記者王定傳／台北報導〕民眾黨新竹市長當選人、立委高虹安，被控詐領助理費，越演越烈；曾是檢察官與法官的律師黃祿芳表示，依據報導，若高虹安有指示助理回捐薪水成立公積金，恐至少會成立刑法使公務員登載不實罪，若能證明有公款私用情形，有可能觸犯貪污治罪條例「利用職務上機會詐取財物」罪。

黃祿芳指出，參照「最高法院107年度台上字第1241號」刑事判決意旨，若民意代表所聘用的公費助理，在領薪水即助理費後，依民意代表的指示將部分金額回繳給民意代表，實質上是對立法院或議會低薪高報；立法院或議會核撥的助理費沒有全數用來支付公費助理薪水，這部分至少會觸犯刑法第214條使公務員登載不實罪，但該罪是最重本刑有期徒刑3年的輕罪。

請繼續往下閱讀...

黃祿芳表示，是否同時構成貪污治罪條例「利用職務上機會詐取財物」罪？關鍵在於這些低薪高報的差額是不是用在「與民意代表職務有實質關聯」的花費。

黃祿芳表示，什麼樣的花費會與民意代表職務有「實質關聯」？例如：私聘超出法定公費助理人數上限的助理薪資，工作性質像擔任司機、秘書、活動主持、選民服務等，且工作內容不是偶然、可有可無的性質，是與民代職務有實質關聯，而不算是挪為私用，會因沒有不法所有意圖而不成立利用職務上機會詐取財物罪。

黃祿芳指出，本案關鍵在於，高虹安若指示助理回捐薪水作為公積金，是不是全數用在與立委職務有實質關聯的花費；若有挪作私用而涉及利用職務上機會詐取財物罪，因為是最輕本刑7年以上有期徒刑的重罪，假如同時有媒體報導的串證疑慮，則遭聲請羈押禁見而無法宣誓就職的風險不小；反之，如果檢調查無挪作私用的事證，最多只涉及使公務員登載不實的輕罪，偵查階段遭羈押而無法宣誓就職的機率偏低。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法