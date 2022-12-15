為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    高虹安助理費案首波搜索 4被告漏夜偵訊

    高虹安辦公室前公關組長王郁文（中）晚間移送台北地檢署複訊。（記者叢昌瑾攝）

    高虹安辦公室前公關組長王郁文（中）晚間移送台北地檢署複訊。（記者叢昌瑾攝）

    2022/12/15 22:38

    首次上稿 22:21
    更新時間 22:38（新增圖片）

    〔記者錢利忠／台北報導〕台北地檢署偵辦民眾黨新竹市長當選人高虹安被控詐領助理費案，查出有6名高辦幹部被要求回捐部分助理費，款項流入公積金後，卻疑似遭挪用於支付高虹安的私人開銷，高虹安雖否認公積金為私人小金庫，不過仍被台北地檢署發動搜索，依涉利用職務機會詐領財物等罪被告約談，高虹安的男友李忠庭、高辦主任陳奐宇、前公關組長王郁文也一併列被告。

    今晚7時許至9時許，有「台大13妹」之一稱號「公衛文」、綽號「水母」的王郁文、陳奐宇，陸續被調查官帶至北檢複訊，2人均未發一語。

    檢調獲報，6名回捐助理費的幹部為李忠庭、黃惠玟、吳達偉、陳奐宇、陳昱愷及王郁文，金額從2萬元至30萬3076元不等，高虹安在選前疑試圖接觸陳奐宇、黃惠玟、高辦行政主任黃鈴惠等人，於台北某律師事務所、某議員競選辦公室及新竹餐廳等多處密會，衍生勾串疑慮而遭檢調提早於立院會期內發動搜索。黃鈴惠因沒有回捐公積金，今天依證人身分約談。

    今早9時30分，北檢檢察長林邦樑致電立院秘書長林志嘉轉知立法院長游錫堃獲同意後，主任檢察官鄧定強、檢察官盧慧珊即率隊搜索高虹安位於立院中興大樓10樓辦公室，歷時約2小時，查扣內帳紙本、電磁紀錄及申領單據等物證。

    高虹安辦公室前助理王郁文從調查局北機站移送北檢複訊。 （記者劉信德攝）

    高虹安辦公室前助理王郁文從調查局北機站移送北檢複訊。 （記者劉信德攝）

    高虹安辦公室前公關組長王郁文（中）晚間移送台北地檢署複訊。（記者叢昌瑾攝）

    高虹安辦公室前公關組長王郁文（中）晚間移送台北地檢署複訊。（記者叢昌瑾攝）

    民眾黨立委高虹安男友李忠庭（左）離開調查局北機站，移送台北地檢署複訊。（記者劉信德攝）

    民眾黨立委高虹安男友李忠庭（左）離開調查局北機站，移送台北地檢署複訊。（記者劉信德攝）

    民眾黨立委高虹安辦公室主任陳奐宇（右二）晚間被移送至台北地檢署複訊。（記者叢昌瑾攝）

    民眾黨立委高虹安辦公室主任陳奐宇（右二）晚間被移送至台北地檢署複訊。（記者叢昌瑾攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    新聞360》高虹安遭約談 律師曝「涉貪風暴」偵辦關鍵
    2022/12/15 18:30

    新聞360》高虹安遭約談 律師曝「涉貪風暴」偵辦關鍵
    高虹安國會辦公室今被檢調搜索 綠委分析：檢方在證據上很有把握
    2022/12/15 17:32

    高虹安國會辦公室今被檢調搜索 綠委分析：檢方在證據上很有把握

    聲寶新品發表會 實現高品質居家空間
    高虹安若未在12/25宣誓就職且未補宣誓 恐視為缺額將補選
    2022/12/15 17:16

    高虹安若未在12/25宣誓就職且未補宣誓 恐視為缺額將補選
    檢調搜索高虹安辦公室 游錫堃：尊重偵查作為、立院依法配合
    2022/12/15 17:06

    檢調搜索高虹安辦公室 游錫堃：尊重偵查作為、立院依法配合

    夯到北美巡迴 詹惟中靠它越走越廣
    高虹安6助理涉捲詐領助理費 前助理「公衛文」也列被告搜索
    2022/12/15 14:42

    高虹安6助理涉捲詐領助理費 前助理「公衛文」也列被告搜索
    檢調搜索高虹安國會辦公室 帶走辦公室主任陳奐宇
    2022/12/15 12:06

    檢調搜索高虹安國會辦公室 帶走辦公室主任陳奐宇
    社會今日熱門

    2022 卡達世界盃

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播