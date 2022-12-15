高虹安助理費案首波搜索 4被告漏夜偵訊

高虹安辦公室前公關組長王郁文（中）晚間移送台北地檢署複訊。（記者叢昌瑾攝）

2022/12/15 22:38

首次上稿 22:21

更新時間 22:38（新增圖片）

〔記者錢利忠／台北報導〕台北地檢署偵辦民眾黨新竹市長當選人高虹安被控詐領助理費案，查出有6名高辦幹部被要求回捐部分助理費，款項流入公積金後，卻疑似遭挪用於支付高虹安的私人開銷，高虹安雖否認公積金為私人小金庫，不過仍被台北地檢署發動搜索，依涉利用職務機會詐領財物等罪被告約談，高虹安的男友李忠庭、高辦主任陳奐宇、前公關組長王郁文也一併列被告。

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今晚7時許至9時許，有「台大13妹」之一稱號「公衛文」、綽號「水母」的王郁文、陳奐宇，陸續被調查官帶至北檢複訊，2人均未發一語。

檢調獲報，6名回捐助理費的幹部為李忠庭、黃惠玟、吳達偉、陳奐宇、陳昱愷及王郁文，金額從2萬元至30萬3076元不等，高虹安在選前疑試圖接觸陳奐宇、黃惠玟、高辦行政主任黃鈴惠等人，於台北某律師事務所、某議員競選辦公室及新竹餐廳等多處密會，衍生勾串疑慮而遭檢調提早於立院會期內發動搜索。黃鈴惠因沒有回捐公積金，今天依證人身分約談。

今早9時30分，北檢檢察長林邦樑致電立院秘書長林志嘉轉知立法院長游錫堃獲同意後，主任檢察官鄧定強、檢察官盧慧珊即率隊搜索高虹安位於立院中興大樓10樓辦公室，歷時約2小時，查扣內帳紙本、電磁紀錄及申領單據等物證。

高虹安辦公室前助理王郁文從調查局北機站移送北檢複訊。 （記者劉信德攝）

高虹安辦公室前公關組長王郁文（中）晚間移送台北地檢署複訊。（記者叢昌瑾攝）

民眾黨立委高虹安男友李忠庭（左）離開調查局北機站，移送台北地檢署複訊。（記者劉信德攝）

民眾黨立委高虹安辦公室主任陳奐宇（右二）晚間被移送至台北地檢署複訊。（記者叢昌瑾攝）

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