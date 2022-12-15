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    高虹安6助理涉捲詐領助理費 前助理「公衛文」也列被告搜索

    檢調15日搜索高虹安辦公室。（記者方賓照攝）

    檢調15日搜索高虹安辦公室。（記者方賓照攝）

    2022/12/15 14:42

    〔記者錢利忠／台北報導〕民眾黨新竹市長當選人高虹安被控詐領國會議員助理費案，檢調查出有6名高辦前、現任助理的申請領薪與實領金額不符，今天經立法院同意後，鎖定高辦發動首波搜索，並約談高虹安、高的男友李忠庭、高辦主任陳奐宇，以及曾任高辦公關組長，昔日被封為「台大十三妹」之一的「公衛文」，綽號「水母」的王郁文等多人，均列被告約談。

    檢調獲報，高辦要求旗下幹部助理，捐出部分助理費充當公積金，包括高的男友李忠庭，還有前任高辦幹部黃惠玟、吳達偉、現任幹部陳奐宇、高辦副主任陳昱愷及曾任高辦公關組長的「公衛文」王郁文等6人，均曾從助理薪水中，個別回捐部分款項至公積金，金額從2萬元至30萬3076元不等；其中吳達偉曾被揭露，前年2月申領公費薪資5萬元，實領為0；檢調將釐清該月份吳究竟有無實際執行助理勞務。

    檢調掌握，高虹安今天被檢調約談到案之前，曾試圖聯繫黃惠玟、陳奐宇等前、現任幹部，言談中涉及助理費案相關話題，已有涉嫌勾串證人及被告之虞，為避免相關證據滅失，今早趕在高虹安請辭立委就任新竹市長之前，在立法院會期進行期間，經立院同意後展開搜索及約談。

    針對有無發動搜索？有沒有約談哪些人？前往哪些地方調閱資料？台北地檢署就相關偵查細節僅表示，「案件偵辦中，不予證實」。

    檢調搜索高虹安辦公室，辦公室主任陳奐宇（左）被檢調帶走。（記者方賓照攝）

    檢調搜索高虹安辦公室，辦公室主任陳奐宇（左）被檢調帶走。（記者方賓照攝）

    台北地檢署偵辦新竹市長當選人高虹安涉詐領助理費案，15日指揮調查局北機站赴立法院等地調取資料，並約談高虹安及男友李忠庭（見圖），2人先後進入北機站偵訊。（記者廖振輝攝）

    台北地檢署偵辦新竹市長當選人高虹安涉詐領助理費案，15日指揮調查局北機站赴立法院等地調取資料，並約談高虹安及男友李忠庭（見圖），2人先後進入北機站偵訊。（記者廖振輝攝）

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