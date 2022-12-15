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    驚魂！台中豪宅1樓佛堂失火堵大門 全家2大2小一度受困

    設於1樓的佛堂失火，火勢堵住大門。（圖由消防局提供）

    設於1樓的佛堂失火，火勢堵住大門。（圖由消防局提供）

    2022/12/15 10:33

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市北屯區祥順路二段一處5樓透天豪宅，屋主於1樓闢建佛堂，不料，今天清晨4時許佛堂起火，該住戶的「獨立式住宅用火災警報」發出警示，但2大2小一家4人已因火勢堵住大門而無法逃出，中市消防局用電話引導這家人，於3樓房間內就地避難，隨後搭梯從陽台順利救出4人，沒有明顯傷勢，但因驚嚇而預防性送醫觀察。

    這棟豪宅的屋主，將1樓闢建為佛堂，還擺設大量佛經、佛書，今天清晨4時12分，屋內的「獨立式住宅用火災警報」發出警報，但此時火勢已迅速燃燒，且起火位置的佛堂，又在1樓大門旁，火勢堵住大門，這家人無法逃生。

    屋主打電話向中市消防局通報，消防局119派遣人員，於報案通話中引導這家人，於3樓房間內就地避難，包括用抹布關門塞門縫，等待救援，包括東山、中山及北屯分隊消防分隊，共計消防車11輛、救護車2輛、人員35名，由第八大隊組長程建勳指揮，很快馳抵現場，屋主還一度揮舞白布，告知消防員受困位置。

    消防員發現此5樓透天的1樓，已有火勢及濃煙竄出，立即破門搶救，另一組人力則搭梯，從3樓陽台救下4人，火勢很快於20分鐘內撲滅，4人也順利獲救，無明顯傷勢，但因情緒緊張、驚嚇過度，消防員將4人預防性送醫觀察，現場燃燒面積約15平方公尺，起火原因調查中。

    消防員搭梯從3樓陽台，救下受困的兒童。（圖由消防局提供）

    消防員搭梯從3樓陽台，救下受困的兒童。（圖由消防局提供）

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