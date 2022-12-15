男通緝逃亡2個多月 竟因這事芭比Q了

陳姓通緝犯逃亡2個多月，竟因違規變換車道未打方向燈，被警方查獲通緝身分，並查扣2支毒品吸食器移送法辦。（讀者提供）

2022/12/15 09:06

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄警方今表示，1名陳姓通緝犯逃亡2個多月有家歸不得，卻騎車途經鳳山區文衡、八德路口，違規變換車道未打方向燈，被警方攔下盤查，卻不願報出真實身分，警方眼尖發現隨身包中有健保卡，請他出示並查扣2支毒品吸食器，警訊後將他依毒品等罪嫌送辦，違規也將開罰1200至3600元。

鳳山警分局文山派出所巡佐陳榮基、警員黃景璿12月11日下午巡邏行經鳳山區文衡、八德路口時，發現1輛雙載普重機車變換車道未打方向燈，警方將人車攔下盤查身分。

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警方調查，駕駛陳姓男子（50歲）先是說不清楚身分證字號，隨後又對警方報假生日，導致警方一直無法查出身分，警方發現陳男身上有1個隨身包，請他從隨身包中找出證件，警方在陳男翻找時，眼尖發現隨身包中有健保卡，請他直接出示健保卡。

陳男眼見瞞不住警方，才坦言是通緝犯，主動掏出隨身使用過2支毒品吸食器交給警方，警方上銬逮捕後，陳男才好奇詢問「自己是什麼通緝?」，警方向陳男解釋肇事逃逸通緝，詫異詢問「不知道什麼案件，怎麼會知道被通緝了?」，陳男抱怨「因為很多警察找上門，害我有家回不去」。

警方調查，原來陳男早已得知警方找上門，推測自己可能遭通緝，才在外逃亡2個多月，不料卻因為交通違規被警方查獲，警訊後除了依毒品罪移送偵辦，也將他解送屏東地檢署歸案。

此外，陳男違規變換車道未打方向燈，違反道路交通管理處罰條例第42條汽車駕駛人不依規定使用燈光者，可處1200元至3600罰鍰。

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