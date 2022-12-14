購屋瑕疵嗆建商500萬擺平 房客恫「有黑白勢力撐」下場慘
〔記者王俊忠／台南報導〕1名建商老闆賣房子給陸姓民眾，陸民入住後指房子有漏水、龜裂問題，又不滿建商修繕處理，2019年11月某日要求老闆與兩名幹部當面協商，陸與同夥蔡民到場嗆「處理社會事沒在錄音」，要老闆等3人交出手機並搜身確認無錄音裝置，接著陸叫罵「如處理未讓他滿意，工地動不了、房子恐賣不出去」，要求建商拿500萬元來擺平，建商嚇得假意允諾付這筆錢。
事後建商控訴，與對方協商時，除了手機、皮夾等物被要求交出保管，對方嗆如處理得不令人滿意，別想離開，其他工地也不要動，公司哪裡有工地都知道，看要黑的、白的都有；隨便找幾人到工地亂，看房子還要不要賣，社會事在處理都是500、1000起跳，過了今天就不是500可以處理。最後陸民要求建商拿500萬元出來擺平。
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陸民還對建商恫稱「到民間公證人處乖乖配合辦理公證，否則亂來，黑白兩道就會來」。建商說，他不得不在公證書、和解協議書簽名同意付陸500萬元和解金，但這是陸脅迫他取得的和解金債權，侵害其自由權，提告要向陸、蔡兩人求償500萬元精神損失。
台南地院民事法官調查指出，此案刑事部分，陸與蔡兩人均犯恐嚇得利罪，各被一審判刑9月與6月，因被告與檢方都不服判決結果，上訴二審中；另，此案在今年10月底一審民事庭辯論時，被告改口說在刑事案二審開庭時已做認罪的表示。
民事法官據此認定陸與蔡兩人確有對建商恐嚇取財的事實，考量雙方財力、社會地位與被告對原告恐嚇承諾交付款項造成的心理傷害等情狀，判陸、蔡兩人要連帶賠20萬元給建商，此案還可上訴。