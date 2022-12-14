購屋瑕疵嗆建商500萬擺平 房客恫「有黑白勢力撐」下場慘

一名陸姓房客為房屋瑕疵問題夥人恫嚇建商老闆要付五百萬元擺平費，被建商告上法院，台南地院民事庭判陸民與同夥要賠二十萬元給建商老闆。（資料照，記者王俊忠攝）

2022/12/14 23:18

〔記者王俊忠／台南報導〕1名建商老闆賣房子給陸姓民眾，陸民入住後指房子有漏水、龜裂問題，又不滿建商修繕處理，2019年11月某日要求老闆與兩名幹部當面協商，陸與同夥蔡民到場嗆「處理社會事沒在錄音」，要老闆等3人交出手機並搜身確認無錄音裝置，接著陸叫罵「如處理未讓他滿意，工地動不了、房子恐賣不出去」，要求建商拿500萬元來擺平，建商嚇得假意允諾付這筆錢。

事後建商控訴，與對方協商時，除了手機、皮夾等物被要求交出保管，對方嗆如處理得不令人滿意，別想離開，其他工地也不要動，公司哪裡有工地都知道，看要黑的、白的都有；隨便找幾人到工地亂，看房子還要不要賣，社會事在處理都是500、1000起跳，過了今天就不是500可以處理。最後陸民要求建商拿500萬元出來擺平。

請繼續往下閱讀...

陸民還對建商恫稱「到民間公證人處乖乖配合辦理公證，否則亂來，黑白兩道就會來」。建商說，他不得不在公證書、和解協議書簽名同意付陸500萬元和解金，但這是陸脅迫他取得的和解金債權，侵害其自由權，提告要向陸、蔡兩人求償500萬元精神損失。

台南地院民事法官調查指出，此案刑事部分，陸與蔡兩人均犯恐嚇得利罪，各被一審判刑9月與6月，因被告與檢方都不服判決結果，上訴二審中；另，此案在今年10月底一審民事庭辯論時，被告改口說在刑事案二審開庭時已做認罪的表示。

民事法官據此認定陸與蔡兩人確有對建商恐嚇取財的事實，考量雙方財力、社會地位與被告對原告恐嚇承諾交付款項造成的心理傷害等情狀，判陸、蔡兩人要連帶賠20萬元給建商，此案還可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法