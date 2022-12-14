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    中國漁船涉走私65噸牛肚 檢抗告成功羈押5船員

    基隆地檢署偵辦中國籍楊姓船長等5名船員走私65公噸中國冷凍牛肚案，8日以楊等人涉犯懲治走私條例罪嫌向法院聲請羈押，遭院方以無管轄權為由裁定駁回，基檢抗告成功，基隆地院今天重開羈押庭，認為楊等人有逃亡之虞，裁定將楊等5人羈押。（記者林嘉東攝）

    基隆地檢署偵辦中國籍楊姓船長等5名船員走私65公噸中國冷凍牛肚案，8日以楊等人涉犯懲治走私條例罪嫌向法院聲請羈押，遭院方以無管轄權為由裁定駁回，基檢抗告成功，基隆地院今天重開羈押庭，認為楊等人有逃亡之虞，裁定將楊等5人羈押。（記者林嘉東攝）

    2022/12/14 22:55

    〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆地檢署偵辦中國籍楊姓船長等5名船員走私65公噸中國冷凍牛肚案，8日以楊等人涉犯懲治走私條例罪嫌向法院聲請羈押，遭院方以無管轄權為由裁定駁回，基檢抗告成功，基隆地院今天重開羈押庭，認為楊等人有逃亡之虞，裁定將楊等5人羈押。

    楊姓等5名船員自9月中旬被抓後，一直被關在新北市萬里瑪鋉留置室，依兩岸人民關係條例規定，違規船員最長可被留置3個月，並處以行政裁罰後，遣送出境。

    明天是楊等5人被留置屆滿3個月，基隆地院在期滿前一天裁定將楊等5人羈押，讓檢方士氣為之一振，將持續追查楊等人走私管道與私梟集團。

    這件罕見中國漁船走私65公噸冷凍牛肚案，發生在今年9月中旬，海巡署北部分署接獲線報，有一艘無船名的中國籍漁船在我國新竹外海航速緩慢，十分可疑，調派淡水海巡隊前往攔截。

    海巡隊員登檢船艙，在冰櫃內發現一箱箱已分裝好的大批冷凍牛肚，紙箱上還印有中國簡體字，懷疑楊姓船長從走私中國冷凍牛肚來台，等不到接駁漁船，就被海巡隊查獲。

    基隆地檢署趕在楊等人3個月留置期滿、被驅逐出境前，以楊等人涉犯懲治走私條例罪嫌向法院聲請羈押。

    基隆地院8日以無管轄權為由裁定駁回，基檢為防5名中國船員逃過我國刑事制裁，主任檢察官陳照世及檢察官張詠涵，當天下午隨即向高院提出抗告。

    高院以楊等人被抓後被留置在萬里，基隆地檢署具有管轄權，昨撤銷發回更裁，基隆地院今天上午重開羈押庭，認為楊等人有逃亡之虞，裁定將楊等5人羈押。

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