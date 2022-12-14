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    高市消防團隊最會爬 繩索救助比賽奪冠

    橋繩索救助國際邀請賽源起於台灣，是亞洲最大的繩索救援比賽。（高雄市消防局提供）

    橋繩索救助國際邀請賽源起於台灣，是亞洲最大的繩索救援比賽。（高雄市消防局提供）

    2022/12/14 22:25

    〔記者許麗娟／高雄報導〕第8屆台灣「橋繩索救助國際邀請賽」日前在南投縣舉辦，今年有世界5國及全國各縣市共26支隊伍報名參賽，高雄市消防局以KRRT之名組隊參加，結果技冠群雄，勇奪繩索救助競賽冠軍。

    2014年起源於台灣的「橋繩索救助國際邀請賽」，是目前為亞洲最大繩索救援比賽，主要參賽者來自世界各國、全國各縣市消防隊員、民間救援隊及國軍特戰部隊熱愛繩索救助人員組成的隊伍。

    今年由AiRAS亞陞繩索技術服務公司主辦，內政部消防署為指導單位，於12月8至10日在消防署竹山訓練中心、集集攔河堰及中興新村等地進行為期3天、總計9關的繩索救助情境挑戰。

    競賽情境主要模擬台灣救助環境可能發生之高空救援勤務，考驗隊伍指揮官、操作隊員對於高空繩索安全、確保、風險管理及患者照護之能力，每個關卡都極具挑戰，尤其是南投東埔吊橋的100公尺上攀比賽為其經典體力項目，人員必須從吊橋底下起攀，參賽人員2人1組，皆須完成100公尺上攀，採計時制，過程相當考驗體力和實力，需靠平時的大量訓練及默契培養，才有可能在時間內順利完成挑戰。

    最後比賽成績出爐，KRRT隊由高市消防局孔垂翔、施心章、王詔逸、洪丞軒、王于慎、陳哲偉、蔡明霖組成，成績領先各隊好手勇奪第1名，擔任領隊的特搜中隊隊員孔垂翔，近幾年積極推動繩索救助教育訓練，也是消防署訓練中心繩索救助教材召集人，撰寫繩索救助教材，亦曾遠赴日本參加GRIMP JAPAN繩索救助比賽，成績優異，並獲選為2022年橋年度風雲人物。

    第8屆台灣「橋繩索救助國際邀請賽」今年共26支隊伍參賽，高雄市消防團隊KRRT勇奪繩索救助競賽冠軍。（高雄市消防局提供）

    第8屆台灣「橋繩索救助國際邀請賽」今年共26支隊伍參賽，高雄市消防團隊KRRT勇奪繩索救助競賽冠軍。（高雄市消防局提供）

    競賽過程設計各式繩索救助關卡。（高雄市消防局）

    競賽過程設計各式繩索救助關卡。（高雄市消防局）

    南投東埔吊橋的100公尺上攀是最考驗體力的競賽項目之一。（高市消防局提供）

    南投東埔吊橋的100公尺上攀是最考驗體力的競賽項目之一。（高市消防局提供）

    橋繩索救助國際邀請賽不僅考驗體力，也考驗團隊合作的默契。（高雄市消防局提供）

    橋繩索救助國際邀請賽不僅考驗體力，也考驗團隊合作的默契。（高雄市消防局提供）

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