檢警偵辦館長槍擊案瓦解寶和會 全因槍手劉丞浩說溜嘴

槍擊「館長」陳之漢的槍手劉丞浩（左），與規劃槍擊案的竹聯幫寶和會大組長施俊吉（右）。（資料照）

2022/12/14 16:56

〔記者王定傳／新北報導〕「館長」陳之漢遭槍擊後，槍手劉丞浩隨即投奔警局自首，胸有成竹，因為他已重製手機、找好律師並製造犯案動機，堅持是館長直播時指控他性騷擾，害他遭肉搜，一時氣憤才犯案，但專案小組採用「迂迴戰術、轉移焦點、旁敲側擊」問案手法，從劉男口中套出「俊哥」這一號人物，進而揪出寶和會綿密犯罪網。

館長槍擊案發生後，各種可能的犯案動機傳言不斷，專案小組均有掌握，例如：成吉思汗健身館擴點至中部引起當地黑幫不滿、天道盟美鷹會邀請館長出賽地下拳賽遭拒、林口角頭強索會員卡、館長糗「白狼」張安樂摔倒引起部份人士不滿等，但並無直接線索與證據，且槍手劉丞浩堅不吐實，案情一度陷入膠著。

請繼續往下閱讀...

專案小組不放棄，從劉男口中套出他曾與「俊哥」在案發前一日赴台北監獄，跟犯下竹聯幫弘仁會副會長卓士傑遭砍死案的寶和會成員吳佳龍會面，「俊哥」施俊吉名字一出現，破口就此浮現。

經清查，劉、施兩人在案發前往來密切，還一同出現在新北市林口區勘查地形，劉騷擾館長後第一時間就到施男住處會合；不僅如此，劉犯案後聲稱因為要告館長才會輸入郭姓律師手機，但檢警還原他的手機後，發現他早在犯案前一個月、前往施俊吉住處後，就輸入該律師手機，顯見早有預謀。

專案小組並從劉男手機曾打電話到晶華酒店訂位，追出林修伯等人率寶和會至該處恐嚇取財，再從情資發現劉男涉入綁架紅景天吸金案主嫌謝忠奇，小組成員從台中追到屏東，再返回新北瑞芳終於找到謝男。

專案小組返回謝男遭關押地點，發現犯下「台北市營建剩餘土石方資源處理商業同業公會」前理事長王國振槍擊案的槍手黃啟文提款卡，追出他也是寶和會幫眾並收錢開槍。

檢警再從情資發現，寶和會另名槍手陶彥誠，亦按相同模式犯案，且施、劉曾協助其逃亡；這三起槍擊案如出一轍，都有安排律師並給安家費，最後再突破關鍵證人得知早在前年初，寶和會曾開會找槍手犯案，前會長邵柏傑、施、劉等人都在現場。

專案小組突破眾多斷點，揪出寶和會犯罪組織架構、犯案模式與尚未被法辦的犯罪行為，將大多數成員繩之以法。

但外界有人不滿槍擊案買凶者沒抓到，指控辦案人員說上面壓住不給辦，還稱槍擊案與民進黨有關；有相關人士私底下抱怨，辦案人員為了此案投入大量時間人力，並利用各種辦案技巧才追出是寶和會所主導，起訴寶和會會長林修伯等十多人，昨再起訴寶和會精神領袖邵柏傑，幾乎瓦解寶和會，但外界這些話等同把眾人形容成只聽命上級、有證據而不辦者，並不公平，但他們會繼續追查幕後黑手，還給被害者公道。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法